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    中國宣稱太平島是「固有領土」 外交部轟不實說法

    太平島空照圖。（取自Google地圖）

    太平島空照圖。（取自Google地圖）

    2022/04/28 13:38

    〔記者楊丞彧／台北報導〕日前媒體報導我國政府擬擴建太平島機場跑道供戰機起降，中國國台辦發言人馬曉光27日宣稱「包括太平島在內的南沙群島是中國固有領土，中國對南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權」。外交部發言人歐江安今天在外交部例行記者會強調，我方嚴正譴責並駁斥中方不實說法。她強調，中華民國台灣為主權國家，對於包括太平島在內的南海諸島及其相關海域，我國享有國際法與海洋法上一切權利。

    歐江安指出，對於中方宣稱兩岸同屬一個中國，並罔顧國際法及海洋法法規，擅自地宣示對太平島的主權，外交部嚴正譴責並駁斥中方不實說法，並且鄭重重申，中華民國台灣為主權國家，對於包括太平島在內的南海諸島及其相關海域，我國享有國際法與海洋法上一切權利。

    歐江安也提到，總統蔡英文在2016年7月19日提出關於南海四點原則、五項作法，期待以和平對話的方式與國際社會共同處理南海議題。我方再次重申，南海的爭端應依據聯合國海洋法公約在內的國際法與海洋法，以和平方式解決；此外，台灣應被納入多邊爭端解決機制中，相關國家有義務維護南海航行以及飛越自由。我國主張以擱置爭議、共同開發的方式處理南海爭端，我方也願在平等協商的基礎上，與相關國家共促南海的和平穩定，共同保護及開發南海資源。

    歐江安強調，南海諸島屬於我國領土，我國在捍衛南海諸島的主權立場從來沒有鬆動，外交部誠摯期待各聲索國要用和平理性的態度進行協商。此外，我方堅決反對任何相關國家企圖以恐嚇、威脅或武力方式解決南海爭議。外交部促請相關國家，將台灣納入多邊爭端解決機制國家，並依據國際法及國際規範來協商、處理南海議題，共同維護區域的和平與穩定。

    外交部發言人歐江安。（記者楊丞彧攝）

    外交部發言人歐江安。（記者楊丞彧攝）

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