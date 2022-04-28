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    中市府僅1/3官員下載「台灣社交距離APP」議員批未以身作則

    實聯制取消改用「台灣社交距離APP」，中市議員黃守達質疑官員未以身作則並推廣。（記者蘇金鳳攝）

    實聯制取消改用「台灣社交距離APP」，中市議員黃守達質疑官員未以身作則並推廣。（記者蘇金鳳攝）

    2022/04/28 13:09

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕指揮中心昨天宣布取消實聯制，建議民眾下載「台灣社交距離APP」，民進黨中市議員黃守達今天在市議會詢問在場的30多位官員有誰已下載，只有10位左右，黃守達批從去年4月中央就推動，今天開始實施，竟只有三分之一官員下載，市長盧秀燕都以身作則下載，要求市府趕快推動，經發局更應該針對市場、八大行業等積極推廣。

    副市長令狐榮達表示，市府會隨時因應疫情變化，滾動檢討，研究如何加強宣導民眾下載「台灣社交距離APP」。經發局長張峯源指出，今日是取消「簡訊實聯制」措施後第一天，經發局即日起會在轄管商圈、傳統市場及大賣場等處，比照防疫宣導機制，加強宣導民眾下載社交距離APP；同時發文通知各工商業會、廠協會及轄管場域，宣導下載使用。

    台中市議會今天進行財政經濟部分的業務質詢，市議員黃守達表示，昨日指揮中心已經宣佈取消「簡訊實聯制」措施，簡訊傳送功能已停止。改鼓勵民眾下載及使用「臺灣社交距離APP」，市府有何因應措施？接下來市場、夜市、商圈、餐廳等地該怎麼辦？下一步該怎麼走？

    黃守達隨即詢問議場上官員有多少人下載安裝社交距離APP，30人中約莫10位舉手，僅三分之一的人數，連副市長、經發局長都沒下載。

    黃守達指出，4月13日在大會上，盧秀燕市長就表示她個人以身作則，已經下載，還有幫忙在公開場合推廣。結果竟然連副市長都沒下載使用。黃守達更進一步質疑，「臺灣社交距離APP」於去年4月已經上線，卻從未看過台中市府任何單位曾經推廣、宣導或說明過，到底有何考量？

    黃守達指出，指揮中心已經公布實聯制停止使用，經發局竟然對此毫無因應規劃，沒有任何應對措施，經發局應有積極作為，例如比照實聯制，例如於各市場、商圈出入口，安排人員宣導、推廣民眾來使用，保護自己也保護他人。

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