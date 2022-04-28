華視出包涉廣電法裁罰要件 NCC：不會全民買單

國家通訊傳播委員會主任委員陳耀祥28日出席立法院交通委員專題報告並備質詢。（記者塗建榮攝）

2022/04/28 11:30

〔記者陳昀／台北報導〕華視新聞近來接連出包，出現「共軍襲台」、「巴士海峽發現石油」等錯誤跑馬，又將行政院長蘇貞昌職稱誤植為總統。NCC主委陳耀祥今到立院備詢時表示，初步看來是內控問題，可能構成妨礙公共秩序，最高罰200萬元，但華視是自負盈虧，不會全民買單。

立法院交通委員會今邀請國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥，就「新聞台出現假訊息裁罰處理標準及如何要求新聞台落實執行預算法第62條之1條文（1450條款）」進行專題報告，並備質詢。

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對於民進黨立委陳素月關切NCC對華視疏失的處理進度，是否構成廣電法妨礙公共秩序或善良風俗要件？陳耀祥表示，NCC是合議制機關，就他個人立場及目前調查資料看來，可能構成妨礙公共秩序 。但他強調，目前未作最後認定，初步看來是內部機制問題及人為疏失，將參酌其他機關調查結果判斷，接下來會移送廣播電視節目廣告諮詢會議討論調查，最後再送NCC委員會決議。

陳耀祥說明，若電視節目內容妨害公共秩序或善良風俗，可處20萬元以上200萬元以下罰鍰，情節輕重涉及裁罰金額，這都要經過廣電諮詢會議提出建議，再讓委員會做最後的討論。

陳素月追問，部分人士主張華視裁罰也是全民買單、應該撤照，疏失有到撤照程度嗎？陳耀祥表示，NCC還沒有把新聞台撤照的紀錄，中天新聞台是執照到期不予換照，兩個概念不一樣，如果外界要政治操作，他會不斷澄清。

陳耀祥也解釋，華視雖屬公廣集團，但被定位為商業電視台，大部分金額是自負盈虧，只有少部分來自文化部的預算，若被裁罰，罰款應是自負盈虧的部分，不會是全民買單。

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