政院通過修法 無照駕駛最高罰2萬4千、惡意逼車重罰3萬6千

行政院長蘇貞昌主持院會通過修法，無照駕駛最高罰二萬四千元，惡意逼車可重罰三萬六千元，（資料照）

2022/04/28 11:04

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院為防止嚴重危害道路交通安全的行為，同時鑑於危險駕駛惡意逼車案件頻傳，行政院長蘇貞昌今天上午主持院會，通過交通部提報「道路交通管理處罰條例」部分條文修正草案，加重無照駕駛罰則，上限從1萬2000元提高至2萬4000元，惡意逼車（危險駕駛）罰鍰，將由現行6000元至2萬4000元，上限提高到3萬6000元。

無照駕駛屬嚴重危害道路交通安全的行為，根據現行規定，罰鍰是6000元至1萬2000元，行政院院會今天通過修正「道路交通管理處罰條例」，將罰鍰上限提高至2萬4000元。

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交通部今天表示，至於無照駕駛五年內再犯處罰鍰最高額，小型車2萬4000元、大型車8萬元。再犯肇事致人重傷或死亡者，得沒入車輛。

交通部也針對無照駕駛增訂對汽車所有人罰則，將吊扣汽車牌照1個月；5年內違反2次者，吊扣汽車牌照3個月；5年內違反3次以上者，吊扣汽車牌照6 個月；不過已善盡查證駕駛人駕駛執照資格之注意，或縱加以相當注意而仍不免發生違規者，不在此限。

有關危險駕駛方面，交通部對危險駕駛的定義，包括道路上蛇行、以其他危險方式駕車、行車速度超過規定最高時速60公里，逼車則是任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式迫使他車讓道等。交通部這次除提高罰鍰，也增訂在高速公路、快速公路或設站管制的道路迴車、倒車、逆向行駛行為屬危險駕駛。

根據這次修法，惡意逼車的（危險駕駛）罰鍰，最高將可罰3萬6000元。

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