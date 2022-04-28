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    朱侯連線？蔡畹鎣確診前同事代打 凌濤助陣站路口

    新北市前副發言人、也是這次參選市議員的戴湘儀（中後）、呂家愷（右）及參選桃園市議員的凌濤（左）前來助陣幫忙站街口。（記者邱書昱攝）

    新北市前副發言人、也是這次參選市議員的戴湘儀（中後）、呂家愷（右）及參選桃園市議員的凌濤（左）前來助陣幫忙站街口。（記者邱書昱攝）

    2022/04/28 10:28

    〔記者邱書昱／新北報導〕國民黨籍新北市議員參選人蔡畹鎣確診，她的好友、同為新北市前副發言人的戴湘儀和呂家愷，以及參選桃園市議員的凌濤今天到新店幫忙站街口。媒體關注身為國民黨主席朱立倫子弟兵的凌濤一起來站台，是否代表朱侯連線？凌濤說，年輕世代不分團隊，共同出來就會勝選。

    蔡畹鎣昨晚在臉書公布確診，PCR結果CT值16.9，需要居家隔離，但眼看初選即將到來，身為朋友的呂家愷、戴湘儀及凌濤，義不容辭幫忙站路口。呂家愷說，蔡的團隊雖然採檢都是陰性，但也要隔離，為了要力拚初選過關，所以出來幫助站台。

    戴湘儀說，因為五月二日到四日是電話民調，蔡得知確診時也很擔心選情，身為朋友在最後幾天替蔡加油，自己也是居家隔離剛出來，現為第一天的自主健康管理，所以也只能遠遠站路口，不要到人太多的地方。

    凌濤也說，他和蔡畹鎣是在國民黨藍海戰鬥營同一個隊伍，得知確診後也趕緊站出來，幫忙在關鍵時間拉票，相信年輕世代不管來自哪個團隊，團結就能勝選。

    對於這次站台，促成朱侯連線，凌濤則說，不管是朱立倫或新北市長侯友宜過去對他很多指導、鼓勵，希望年輕世代團結，北北桃又是共同生活圈，未來進到議會替自己城市提出最好願景，這也是市民樂意。

    新北市前副發言人、也是這次參選市議員的戴湘儀（中後）、呂家愷（左）及參選桃園市議員的凌濤（右）前來助陣幫忙站街口。（記者邱書昱攝）

    新北市前副發言人、也是這次參選市議員的戴湘儀（中後）、呂家愷（左）及參選桃園市議員的凌濤（右）前來助陣幫忙站街口。（記者邱書昱攝）

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