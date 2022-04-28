為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    媒體稱美強銷24架波音787 府方駁斥：對台美關係毫無幫助

    張惇涵表示，特定媒體把長期支持台灣的美國政府官員或國會議員，動輒扣上「商人」甚至「強銷」標籤，不僅是對訪賓的不尊重，也對台美關係毫無幫助，更是其心可議。（資料照）

    張惇涵表示，特定媒體把長期支持台灣的美國政府官員或國會議員，動輒扣上「商人」甚至「強銷」標籤，不僅是對訪賓的不尊重，也對台美關係毫無幫助，更是其心可議。（資料照）

    2022/04/28 10:30

    〔記者蘇永耀／台北報導〕關於《聯合報》今（28）日一則《美強銷我24架波音787 華航不想埋單》之報導，總統府發言人張惇涵表示，國會議員關心自己國家的產業，為自己國家的產業發聲，是民主國家的常態；但任何產業的推動發展，都必須依循專業評估，並且必須依法辦理。

    張惇涵表示，就像台灣不分政黨的國會議員、縣市首長，甚或地方民代，在出國訪問時，都會介紹台灣的農產品、半導體產業，或者在地特色產業，這都是很正常的事，外國的媒體也不會說是「強銷」。

    張惇涵表示，很遺憾地看到《聯合報》又來了！去年，美國前駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）計畫訪台，質疑她要遊說台灣採購煤炭，逼蔡政府吞下「乾淨的煤」。上個月，美國前國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）訪台，說他是「商人」。這次，再指涉葛瑞姆參議員（Lindsey Graham, R-SC）、波特曼參議員（Robert Portman, R-OH）是要「強銷」波音飛機。特定媒體把長期支持台灣的美國政府官員或國會議員，動輒扣上「商人」甚至「強銷」標籤，不僅是對訪賓的不尊重，也對台美關係毫無幫助，更是其心可議。

    張惇涵表示，台美在各項領域合作緊密，且持續深化，政府在相關產業的推動，也都基於專業進行評估，必須依法辦理，「沒有所謂強銷的問題」。反而是，2020年《聯合報》以一紙公文函向總統府，欲爭取舉辦活動的2千多萬經費，但總統府沒有相關預算科目，這種程序也不符採購法規範，倒是讓總統府有「強銷」之感。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    點名駁斥學者投書 外交部提醒注意中國認知作戰
    2022/04/18 19:47

    點名駁斥學者投書 外交部提醒注意中國認知作戰
    美國會議員晤岸田 雙方共識：美日加強合作實現自由開放印太
    2022/04/17 05:30

    美國會議員晤岸田 雙方共識：美日加強合作實現自由開放印太

    季配息型ETF新選擇 00905掛牌上市
    登機離台前向台灣人喊話！葛瑞姆強調：美國兩黨支持台灣
    2022/04/16 18:02

    登機離台前向台灣人喊話！葛瑞姆強調：美國兩黨支持台灣
    美參眾議員挺台「堅若磐石」 葛瑞姆︰是時候讓中國付出更大代價
    2022/04/16 05:30

    美參眾議員挺台「堅若磐石」 葛瑞姆︰是時候讓中國付出更大代價

    「誠實服務」助攻Q1業績大增47%
    美國會議員：印太架構應納台 台美更須簽FTA
    2022/04/16 05:30

    美國會議員：印太架構應納台 台美更須簽FTA
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播