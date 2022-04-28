桃園誰能出線？ 黃健庭：若民調最強、地方支持就會徵召

國民黨秘書長黃健庭。（資料照）

2022/04/28 08:55

〔記者施曉光／台北報導〕被國民黨主席朱立倫阻擋，但仍執意參選桃園市長的台北市議員羅智強，日前受訪時稱與黨中央已無聯繫管道，國民黨秘書長黃健庭今日上午接受廣播節目專訪回應，羅智強有他與朱立倫的電話與LINE，雙方並沒有斷線，隨時可以聯絡上，他強調，待事情緩和後，他當然還是可以與羅再見面、溝通，而且隨時都可以談。

黃健庭強調，桃園市長提名人選並不會排除任何人，民調也非唯一依據，羅智強的障礙在於地方反對，所謂網路聲量、粉絲數也非提名標準﹔對於主持人追問，是否會考量當事人意願，像民調最高的國民黨立委魯明哲無意參選，黨中央是否會強行徵召魯明哲？他說，如果最強的人是魯明哲，就會徵召魯，一切以勝選為最終考量，但如果最後地方願意共同支持羅智強，羅的民調也最高，黨中央當然就會徵召羅。

請繼續往下閱讀...

黃健庭並指出，不是他認為羅智強很弱，而是桃園市地方上反應羅很弱，黨中央有詢問過地方的意見領袖，大家一致不看好羅，黨籍桃園市議員的支持度也很低，在31位國民黨議員當中，只有不到1成的人願意支持羅。

黃健庭指出，羅智強一直是好同志，但最近羅與黨的溝通出了狀況，這與彼此的信任感被破壞有關，尤其朱立倫與羅智強私下的談話被轉傳出來，且內容選擇性、片面的，意思被扭曲，這種情況很不應該，而且給黨與朱立倫造成傷害，所謂黨務高層、黨內人士放話，對大家的互信造成傷害，自然溝通出現障礙，等待事情緩和後，大家還是可以再見面溝通。

黃健庭強調，如果家裡吵架，或企業主管對事情有意見，當事人就訴諸媒體，這是不被允許的，任何團體都禁不起這樣的內耗。

至於黨中央何時要重啟桃園市長提名作業？黃健庭沒有明說，僅強調現在民進黨還沒有出牌，國民黨不需要這麼急。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法