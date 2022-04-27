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    柯文哲拋「軟性封城」惹議 綠委批：乾脆改叫「劃江分治」

    民進黨立委林俊憲批評，如果柯文哲的目的就是要跟別人不一樣，那建議別叫什麼「軟性封城」，乾脆改稱「劃江分治」，以淡水河為界北市自己封起來。（資料照）

    民進黨立委林俊憲批評，如果柯文哲的目的就是要跟別人不一樣，那建議別叫什麼「軟性封城」，乾脆改稱「劃江分治」，以淡水河為界北市自己封起來。（資料照）

    2022/04/27 20:39

    〔記者謝君臨／台北報導〕台北市長柯文哲昨天（26日）拋出不排除「軟性封城」，引發各界譁然，今天再解釋說，將比照去年6月三級警戒類似概念。對此，民進黨立委林俊憲批評，這兩年多來，柯文哲總是想透過和指揮中心唱反調，來顯示自己多厲害，在新北市長侯友宜已明確表示不會跟進的情況下，建議乾脆改稱「劃江分治」，聽起來較厲害。

    林俊憲說，昨天柯文哲突然拋出一個沒有人聽得懂的「軟性封城」，今天終於找到解釋方法了，原來就是台北要自己搞三級警戒的意思。國外這麼多例子，單一城市搞封城，就是把民眾逼往其他縣市，不僅壓不下北部的確診數，還會讓相對和緩許多的南部加速淪陷，難道是覺得台北市以外都是他國事務嗎？

    他指出，不要說南部，就拿北部來看就好，雙北每天來往的人數高達數十萬人，「台北禁內用，那我過個淡水河到新北不就好了？」若真的想達到去年三級的效果，在侯友宜已明確表示不會跟進的情況下，只能禁止雙北人流往來，乾脆把淡水河上的橋、捷運、鐵路全部封起來效果最好。

    林俊憲批評，柯文哲兩年多來總是想透過和指揮中心唱反調來顯示自己多厲害，「全國走向開放，我北市就要來開倒車搞封城」然後後果讓其他縣市承擔。

    他說，如果目的就是要跟別人不一樣，那建議別叫什麼「軟性封城」，無法展現柯文哲的實力，乾脆改稱「劃江分治」，以淡水河為界北市自己封起來，至少聽起來厲害多了！

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