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    吐瓦魯駐台大使涂莉梅將離任 吳釗燮贈勳表彰貢獻

    外交部長吳釗燮4月27日代表蔡英文總統頒贈「大綬景星勳章」予即將離任的吐瓦魯國駐台大使涂莉梅（Limasene Teatu），表彰涂莉梅大使駐台期間對深化台吐兩國邦誼的努力與卓越貢獻。（外交部提供）

    外交部長吳釗燮4月27日代表蔡英文總統頒贈「大綬景星勳章」予即將離任的吐瓦魯國駐台大使涂莉梅（Limasene Teatu），表彰涂莉梅大使駐台期間對深化台吐兩國邦誼的努力與卓越貢獻。（外交部提供）

    2022/04/27 20:36

    〔記者呂伊萱／台北報導〕吐瓦魯國駐台大使涂莉梅（Limasene Teatu）駐台5年將離任，外交部長吳釗燮今代表我國政府，頒贈「大綬景星勳章」，表彰涂莉梅對促進台灣與吐國邦誼的貢獻與成就。

    涂莉梅於2017年3月駐台，是吐瓦魯第2位派駐我國的大使，駐台5年將離任，任內備受外交團敬重。外交部今天舉辦贈勳典禮，頒贈「大綬景星勳章」，表彰涂莉梅對促進台灣與吐國邦誼的貢獻與成就，馬紹爾群島、諾魯、史瓦帝尼、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、聖露西亞等友邦駐台大使出席觀禮祝賀。

    這場贈勳典禮並未開放媒體採訪。根據外交部新聞稿，涂莉梅感謝兩國長年深厚的合作關係，以及台灣政府及人民對於吐瓦魯在防疫及永續發展等領域的支持，也表示至為珍惜與各駐台大使間的工作情誼。

    涂莉梅也表示，歸國後將持續支持台灣的國際參與，彰顯台灣對國際社會的貢獻。吳釗燮則說，期盼涂莉梅離任返國後，持續協助深化台吐邦誼、強化雙邊各項合作計畫及促進兩國人民情誼。

    外交部表示，我國與吐國建交邁入第43年，兩國共享民主、自由及人權價值，近年來在高層互訪、農技合作、漁業發展、醫療衛生、潔淨能源以及文化交流等各項合作成效卓越。

    外交部強調，吐瓦魯國是我國在太平洋地區關係最堅實友好的邦交國之一，兩國將在既有的合作基礎上，持續深化互利互惠的永續夥伴關係。

    外交部長吳釗燮（右）與吐瓦魯國駐台卸任大使涂莉梅（Limasene Teatu）（中）及涂大使夫婿涂司亞（Siaeki Teatu）合影（左）。（外交部提供）

    外交部長吳釗燮（右）與吐瓦魯國駐台卸任大使涂莉梅（Limasene Teatu）（中）及涂大使夫婿涂司亞（Siaeki Teatu）合影（左）。（外交部提供）

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