讚蔣渭水台灣精神典範 游錫堃：耗盡畢生心力醫國

立法院長游錫堃（前排中）出席台灣維新蔣渭水動畫紀錄片分享會。（游錫堃國會辦公室提供）

2022/04/27 14:53

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院長游錫堃今（27）日出席「台灣維新蔣渭水」動畫紀錄片分享會。游致詞表示，蔣渭水是位先知，他不僅是台灣第一位組黨者，更創設「台灣文化協會」引進西方憲政思潮，包括自由、民主、平等、博愛等觀念，引領文化啟蒙運動。游強調，非常敬佩蔣渭水身為醫生，不只醫病、醫人，更耗盡畢生心力醫國。

游錫堃強調，蔣渭水是台灣人學習的典範，烏俄戰爭給台灣的啟示，是台灣要守土衛國，除有海峽天險和精良的武器裝備，更要用蔣渭水的台灣精神，讓國際知道台灣有堅強的防衛意志，若被入侵，表現不會輸給烏克蘭，會更加有力來捍衛台灣安全。

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游錫堃表示，今日的台灣民主得來不易，回顧兒時受黨國教育影響，所學的歷史都是國民黨刻意編排的，不僅將民主自由、民族救星、選舉及憲法的觀念都歸功於國民黨從中國帶來台灣，所以求學時毫不知情台灣曾發生二二八事件、雷震組黨等事件，上一輩人也不敢講。

他說，蔣渭水於1927年成立台灣第一個政黨，1931被迫解散。而早在1921年創設「台灣文化協會」，更是推動「台灣議會設置請願運動」要角，為台灣爭取議會與選舉，1921至1934年共請願15次，引領重要的民主啟蒙運動；也透過各地演講，把國際民主與現代文化思潮注入傳統守舊的社會中，引領了文化啟蒙運動。

游院長指出，由於蔣渭水和有志之士四處奔走，傳揚民主與文化理念，台灣才有1935年12月的第一次選舉，和1939年第二次選舉，所以選舉與民主並不是國民黨政府帶來的，而是由蔣渭水與林獻堂先生為首的台灣先賢們，努力犧牲奉獻追求而來。

他表示，令人悲戚的是，啟蒙世代的不少台灣菁英在二二八事件被屠殺、迫害，所幸薪盡火傳，經過1960年雷震組黨、1979年美麗島事件，直至1990年代李登輝總統在任時民主轉型成功。這個轉型包括1992年國會全面改選，1996年總統直選，這兩者也就是香港人爭取不到的雙普選。

游錫堃說，台灣的自由民主在國際上表現亮眼，但是這些成果並不是自然而來，而是過去蔣渭水等民主前輩打拚，雖然薪盡，但火傳下來。因此，觀賞這部動畫可以讓台灣人更加瞭解這片土地，更加珍惜台灣可貴的民主歷程。

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