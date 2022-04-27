國台辦稱太平島是中國固有領土 賴瑞隆駁斥：島上是我國人員駐守

中國國台辦發言人馬曉光今日妄稱，兩岸同屬一個中國，太平島是中國固有領土，中國對南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，民進黨立委駁斥說，太平島上有我國人員駐守，是台灣在南海的重要軍事基地。（翻攝直播）

2022/04/27 14:06

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國「南海戰略態勢感知」（SCSPI）微博日前宣稱，透過歐洲哨兵衛星連日即時偵測，發現我國南沙太平島西側開始填海造陸工程，印證台灣計畫延長建太平島跑道供戰機起降的消息。對於外傳台灣軍方延長跑道一事，已取得美國同意的訊息，中國國台辦發言人馬曉光今日宣稱，兩岸同屬一個中國，太平島是中國固有領土，中國對南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。民進黨立委賴瑞隆受訪駁斥，太平島是中華民國的領土，我國派有海巡署相關人員駐守。

馬曉光聲稱，太平島的名稱源於二戰後負責接收被日本侵占的南海島礁的中國海軍「太平號」護衛艦。以艦命名，銘記歷史，宣示主權。兩岸同屬一個中國，應共同維護國家主權和領土完整，維護中華民族的整體和根本利益。任何企圖勾結外部勢力、出賣中華民族利益的行徑都是在玩火，必將遭到兩岸人民的唾棄和歷史的懲罰。

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民進黨立委賴瑞隆反駁說，太平島是中華民國的領土，我國派有相關人員駐守，更是台灣在南海重要軍事基地，從事相關活動都是符合國家主權的最大利益。中國不要看到什麼，就想侵占中華民國領土，按照國台辦說法，什麼都是它的領土，中華民國就不存在了，這並不符合現實狀態。

賴瑞隆呼籲，國台辦要認清現實，正視中華民國台灣的存在，尊重我國主權獨立的事實。

此外，針對美國桑普森號導彈驅逐艦4月26日過航台灣海峽，馬曉光批評，台灣問題事關中國核心利益，絕不允許也堅決反對任何外來干涉。美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，慎重妥善處理涉台問題，不要再做破壞台海和平穩定、升級台海局勢緊張的事情。

賴瑞隆表示，美國軍艦通過台灣海峽是正常不過的事情，同時也是確保台海和平穩定，可讓任何一方不要輕舉妄動，這是確保亞太局勢穩定。

賴瑞隆提及，中華民國與中華人民共和國隔著台灣海峽是國際事實，中共應正視中華民國的存在，尊重台灣人民的意志，中國動不動就把美國對台友善行為視為對中國的挑釁，只會讓中國與民主國家的關係更惡化。

中國「南海戰略態勢感知」（SCSPI）微博日前稱，透過歐洲哨兵衛星4月3日、13日、18日的連續即時偵測，發現我國南沙太平島西側開始填海造陸工程。（翻攝微博）

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