「藍營很怕陳時中出來選」 鄭運鵬：防疫是部長第一任務

立法院民進黨團幹事長鄭運鵬。（資料照）

2022/04/27 13:49

〔記者謝君臨／台北報導〕衛福部長陳時中是否代表民進黨出戰年底縣市首長選舉，持續引發關注。立法院民進黨團幹事長鄭運鵬強調，對於陳時中與民進黨政府來說，最重要的一直是疫情，不會是選情；目前看得出來藍營是很怕陳時中出來選，而台北市長柯文哲也要陳時中不要講選舉，但陳從未講過選舉，防疫一直是部長第一重要的任務。

民進黨佈局年底縣市首長選舉，防疫成績備受肯定的陳時中，一直被視為「王牌級活棋」，不論是角逐台北市長或桃園市長，都傳聞不斷。對此，鄭運鵬表示，如果考量疫情，就不可能去考量選情，疫情狀況不好，民進黨就不好選，對於陳時中與民進黨政府來說，首要考量的一定是疫情。

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鄭運鵬指出，部分有心人士一直對陳時中拋出因為疫情不能參選的聲音，他們的目標是希望陳不要下來選，所以對於疫情的連動也做了很多不同的詮釋，防疫過嚴或放寬，都說陳時中是為了選舉，這很矛盾。

鄭運鵬說，現階段至少可以看得出來，藍營是很怕陳時中出來選，但是目前北台灣的選舉，包含基隆與桃園都是民進黨執政，兩位市長都表現得很好，「我認為都不急著決定候選人。」

而如果雙北要找陳時中的話，鄭運鵬也認為，現在也不急著決定，雙北市長對陳時中的防疫政策現在也是磨刀霍霍、虎視眈眈，如果陳時中真的辭職參選，「我想雙北市長也不會給陳時中好臉色看。」

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