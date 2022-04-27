公廣集團董事難產陷入治理危機 監委申請自動調查

為瞭解公視基金會董、監事改組問題，是制度還是行政怠失所導致，監察委員王美玉、紀惠容、葉大華申請自動調查。（資料照）

2022/04/27 10:00

〔記者吳書緯／台北報導〕華視新聞台近日頻發生離譜失誤，引發各界關注公廣集團董、監事改選問題。監察委員王美玉、紀惠容、葉大華今表示，近年公視基金會多屆董、監事無法如期完成選任，本屆已延宕近3年，仍無法選出足額董監事，凸顯公視人事改組問題叢生，亟需檢討，為瞭解公視基金會董、監事改組問題，是制度還是行政怠失所導致，已申請自動調查。

王美玉、紀惠容、葉大華今透過新聞稿表示，依「公共電視法」規定，公視基金會設董事會，由行政院提名董、監事候選人，提交審查委員會以四分之三以上之多數同意後，送請行政院院長聘任之。

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然而，3位監委指出，第7屆董事審查結果，始終未達法定董事人數，已延宕近3年，迄今無法順利組成董事會。且監察院2013年曾就公視基金會第5屆董、監事選任作業，行政院負有提名公視基金會董、監事候選人權責，惟辦理相關提名作業，多所稽延，又未主動稽催主管機關文化部辦理進度，作業延宕，涉有怠失，提案糾正行政院及文化部。

3位監委指出，公視基金會從第5屆至第7屆，選任仍紛爭不斷，顯見問題依舊難解，公廣集團員工士氣低落，出錯連連，陷入治理危機。

3位監委認為，公共電視屬於全體國民，應向全民負責，究竟公視基金會董、監事審查程序是否合理，行政院、文化部對於公視基金會董事會組成及提名作業，有無善盡職責，公視、華視相關人事組織及管考有無制度上應檢討之處；如何改進現行人事體制，促使公視、華視未來健全發展，均有深入瞭解之必要。

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