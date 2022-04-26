民進黨內埔鄉長提名競爭激烈 沈商嶽指控抹黑 鍾慶鎮低調應對

沈商嶽向民進黨縣黨部遞交告發書，由執行長葉人魁代轉。（記者葉永騫攝）

2022/04/26 17:16

〔記者葉永騫／屏東報導〕民進黨屏東縣內埔鄉長提名兩雄相爭，爭取提名的前鄉長沈商嶽今天（26日）到民進黨屏東縣黨部告發對手現任鄉長鍾慶鎮，抹黑他鄉長任內負債好幾億元， 落跑給鄉民承擔等言論，已涉及誹謗，違反黨內不得攻訐對手的規定，要求黨部處理。鍾慶鎮則低調表明，將會向縣黨部執評會說明，不願正面回應。

沈商嶽今天遞交告發書給縣黨部執行長葉人魁，表明內埔現任鄉長鍾慶鎮在媒體面前指稱他鄉長任期沒有任滿就到縣府當祕書，還留給內埔鄉親好幾億負債，讓鄉民承擔。這種攻訐抹黑言論，已涉及誹謗，足以毀損他的名譽並影響黨內初選結果。

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沈商嶽說，他是內埔鄉長任滿4年後才當縣府祕書，相關的資料都可以查證，而他任內概括承受上屆鄉長留下來問題，逐一解決，還向上爭取了沿溪公園開闢，取得1.71公頃土地，讓鄉民有一個良好的休憩場所，說他虧空公款是顛倒是非。

鍾慶鎮對於沈商嶽的告發表明，一切都交由黨部執評委會裁決，如果要求他說明，他會說明整個情況，目前會謹言慎行，低調應對。

葉人魁表示，已收下沈商嶽的告發書，將先轉交給執委會討論，對於要求延後民調或提早召開執委會討論該案，縣黨部將依既定的行程處理，不會輕言變動。

沈商嶽認為，初選對手抹黑他，涉嫌誹縍，要求黨內處理。（記者葉永騫攝）

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