為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    特指部士官捲入槍擊案 國軍：妥適檢討疏失單位責任

    新北警方在新店青潭一帶逮人，犯嫌吳男醉倒在地。（記者闕敬倫翻攝）

    新北警方在新店青潭一帶逮人，犯嫌吳男醉倒在地。（記者闕敬倫翻攝）

    2022/04/25 20:08

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕陸軍航特部所屬特指部1名吳姓士官日前涉嫌槍擊案件，遭台北地檢署依殺人未遂等罪將其聲押禁見，有媒體報導指國防部長邱國正對此震怒，欲將特指部指揮官、政戰主任等「拔官」。但陸軍今日表示，「部長震怒」、「要求拔官重懲」等內容均為臆測，現則已妥適檢討疏失單位責任。

    陸軍特指部吳姓士官疑捲入債務糾紛，因此本月21日與錢莊負責人碰面，但吳男持預藏的改造手槍向鄭性錢莊負責人開2槍，致使鄭男身受重傷。新北市永和警分局將吳男等人移送台北地檢署，經檢察官複訊後，依殺人未遂等罪將吳男聲押禁見。

    有媒體報導指，由於此案加上日前有特指部官兵向蔡總統陳情，指入伍2年沒有獲得戰鬥個裝，重創國軍形象，邱國正日前因此震怒，要求將特指部指揮官、政戰主任及士官督導長「拔官」重懲。

    但陸軍司令部今日表示，報導指稱「部長震怒」、「要求拔官重懲」等內容均為臆測，並非事實，請外界切勿訛傳錯誤訊息，打擊國軍士氣，陸軍強化官兵精實訓練，嚴格要求軍風紀律，從未鬆懈。有關所屬軍紀個案，已妥適檢討疏失單位責任，其目的在提升部隊合理、有效的管理效能，以維護部隊整體戰力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「天龍部隊」中士槍擊討債男 北檢聲押
    2022/04/22 17:10

    「天龍部隊」中士槍擊討債男 北檢聲押
    特戰士官疑抗拒地下錢莊討債 涉行刑式開槍傷人後爛醉落網
    2022/04/21 20:57

    特戰士官疑抗拒地下錢莊討債 涉行刑式開槍傷人後爛醉落網

    竹北8分鐘 這區高CP房價菁英青睞
    職業軍人開槍！福和橋下疑金錢糾紛 被害人頭部中彈送醫
    2022/04/21 18:07

    職業軍人開槍！福和橋下疑金錢糾紛 被害人頭部中彈送醫

    全國育幼院獎學金 為弱勢孩童點燃希望
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播