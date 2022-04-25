特指部士官捲入槍擊案 國軍：妥適檢討疏失單位責任

新北警方在新店青潭一帶逮人，犯嫌吳男醉倒在地。（記者闕敬倫翻攝）

2022/04/25 20:08

〔記者涂鉅旻／台北報導〕陸軍航特部所屬特指部1名吳姓士官日前涉嫌槍擊案件，遭台北地檢署依殺人未遂等罪將其聲押禁見，有媒體報導指國防部長邱國正對此震怒，欲將特指部指揮官、政戰主任等「拔官」。但陸軍今日表示，「部長震怒」、「要求拔官重懲」等內容均為臆測，現則已妥適檢討疏失單位責任。

陸軍特指部吳姓士官疑捲入債務糾紛，因此本月21日與錢莊負責人碰面，但吳男持預藏的改造手槍向鄭性錢莊負責人開2槍，致使鄭男身受重傷。新北市永和警分局將吳男等人移送台北地檢署，經檢察官複訊後，依殺人未遂等罪將吳男聲押禁見。

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有媒體報導指，由於此案加上日前有特指部官兵向蔡總統陳情，指入伍2年沒有獲得戰鬥個裝，重創國軍形象，邱國正日前因此震怒，要求將特指部指揮官、政戰主任及士官督導長「拔官」重懲。

但陸軍司令部今日表示，報導指稱「部長震怒」、「要求拔官重懲」等內容均為臆測，並非事實，請外界切勿訛傳錯誤訊息，打擊國軍士氣，陸軍強化官兵精實訓練，嚴格要求軍風紀律，從未鬆懈。有關所屬軍紀個案，已妥適檢討疏失單位責任，其目的在提升部隊合理、有效的管理效能，以維護部隊整體戰力。

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