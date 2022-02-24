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    金門縣府盼小三通清明連假復航 陸委會：須考量防疫及兩岸因素

    陸委會發言人邱垂正表示，小三通客運復航，須針對金馬防疫與醫療量能、兩岸互動等複雜因素整體考量。（資料照）

    陸委會發言人邱垂正表示，小三通客運復航，須針對金馬防疫與醫療量能、兩岸互動等複雜因素整體考量。（資料照）

    2022/02/24 18:51

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今日宣布，3月7日起開放非本國籍商務人士來台，金門縣政府也向中央遞交完善計畫書，要爭取小三通「專案復航」，希望能在「清明連假」實施。陸委會發言人邱垂正表示，小三通客運復航，須針對金馬防疫與醫療量能、兩岸互動等複雜因素整體考量。

    邱垂正表示，關於兩岸人員往來，疫情指揮中心也有對外說明，在兼顧防疫跟經濟發展考量下，優先針對商務人士入境進行調整。有關於調整商務人士入境的部分，今天在行政院院會已由衛福部提出相關報告，針對邊境檢疫政策的調整，從3月7日起，中港澳商務人士可以商務履約及「跨國企業內部調動」兩類事由提出申請，並縮短居家檢疫措施。

    邱垂正說明，居家檢疫14天、加自主管理7天，縮短為10加7天，政府會在商務人士入境措施實施一段時間後，會來檢視整體邊境管制執行情形，以及國內防疫的準備、國際疫情的趨勢，各界意見跟兩岸關係等因素，都會逐步循序漸進來檢討調整。

    邱垂正提及，至於小三通的部分，陸委會昨天下午有收到金門縣政府正式來函，政府是在2020年2月10日，依據金馬地方民意及防疫需求暫停小三通的客運往來，我們對於金門縣政府來函所提方案，本會向來十分重視，小三通客運復航，除了考量整體疫情、國內疫情能量、旅運需求、金馬民意外，要特別針對金馬當地的防疫與醫療量能，以及涉及兩岸互動這些複雜的因素，整體來做考量。

    此外，中國國台辦昨日指出，截至2月21日，蘇州疫情涉及2家台資企業18名員工，其中台胞4名，有2名確診、2名無症狀；陸委會指出，目前尚未接獲台商反映需要協助，一般多數台商多是正常運作，海基會已與在中國台商保持聯繫，持續密注與調解，並提供必要協助。

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