看板沒和大咖合照 莊瑞雄：正副總統是黨公共財 不必強調唯一支持

莊瑞雄今天為外銷日本的鳳梨封櫃。（記者陳彥廷攝）

2022/02/24 16:41

〔記者陳彥廷／屏東報導〕民進黨將進入初選階段，為維持選務公平性及避免惡性競爭，民進黨中常會昨天決議，初選參選人不得使用選對會成員照片作為文宣，也不得宣稱選對會成員唯一支持特定參選人，莊瑞雄今天表示，黨的規定就是遵照辦理。

台灣鳳梨銷日創下佳績，莊瑞雄今天到內埔鄉為鳳梨外銷封櫃，會前接受媒體堵訪，他說，這個決策是指正副總統或是縣市大咖的首長，剛好他們是選對會委員，昨天中常會的決議就是避免球員兼裁判的困擾，他一定會按照決議來遵守、辦理。

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莊瑞雄指出，黨也表態不溯及既往，這也代表是黨在政治上的表態，讓社會大眾知道，選對會成員、縣市首長大咖等，都是公共財，不用刻意唯一支持，但像有的人看板已經作了那麼多了，對選舉來說是很大花費，因此不溯及既往，他認為，剩下選舉期間就是努力拚。

媒體詢問，立委周春米稍早稱高標準拆除與選對會成員同框的廣告看板，莊回應，他的看板沒有跟任何的大咖合照，重申中常會的決定是政治表態，就是希望不要帶給選對會成員的困擾，但同時也要顧及之前看板已設下去的而不溯及既往，我們照決議遵守，其他同志有其作法，若是配合決議規範都很好。

莊瑞雄指出，正副總統、閣揆等，都是黨的都是公共財，不是個人的，因此大家都能用，但就是因為涉及選對會成員，尤其是總統，強調和總統合掛看板會造成她的困擾，因此並沒有和她的廣告看板。但他也強調，春節期間是本來每年都有布條、人型立牌來拜年，這個他都坦盪盪，怎講怎做，全部都不要看板合照、不強調唯一支持，我們照這個來做，這是民進黨對外宣誓，黨的規定如此，就遵照辦理。

莊瑞雄表示，自從另外2位黨內同志掛上副總統賴清德或是縣長潘孟安的合照時，他也都樂見其成，甚至還曾替他們緩頰這些人都是「公共財」，但他自己要顧及蔡總統同時身為黨主席的身分，因此從未想過要和蔡總統在看板同框，至於今年拜年的人型立牌上有相關字樣，黨的規定雖然不溯及既往，但他仍要高標準收起來。

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