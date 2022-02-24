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    黨內同志控跑初選拜訪里長只在門口打卡 焦糖哥哥：謝謝指教

    許智全指控陳嘉行不斷以蔡英文總統作為宣傳，博取支持。（許智全提供）

    許智全指控陳嘉行不斷以蔡英文總統作為宣傳，博取支持。（許智全提供）

    2022/02/24 17:45

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市士林、北投民進黨市議員參選人許智全今控訴，同選區民進黨議員參選人「焦糖哥哥」陳嘉行在臉書打卡，聲稱拜訪在地十多位里長，結果都是在門口打卡而已，里長根本不知道，甚至還拿總統蔡英文的肖像合照，誤導民眾、博取支持，呼籲陳嘉行自律、自重。

    對此，陳嘉行僅表示，謝謝許智全的指教，他將會更謙虛向人民請益，許是非常優秀的里長，雖然初選各有支持的對象，但初選後民進黨團結將會全力爭取里長的支持，未來進入議會，將共同為市民服務。

    許智全說明，民進黨中常會昨通過初選時程表，要求所有參與初選者遵守，所有初選參選人的文宣品，像是看板、文宣等，不得使用選對會所有成員的照片，2022年選舉對策委員會成員，包含總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、民進黨立院黨團總召柯建銘、桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁、交通部前部長林佳龍、新境界智庫副董事長洪耀福、民主進步黨秘書長林錫耀等。

    許智全表示，他2021年投入台北市士林、北投市議員參選人身份跑活動，在初選未通過前，任何現任議員、參選人應秉持不使用正、副總統肖像，這樣對於沒有派系以及剛進入的政治素人，才能突顯公平一致性。

    許智全呼籲，同選區參選人陳嘉行自律、自重，做好功課再來選，也不要一再使用蔡總統肖像投機取巧、誤導民眾。

    陳嘉行先前曾透露遭民進黨人士勸退，許智全表示，經過司法機關調查後，發現根本就是陳嘉行本人自導自演，甚至在臉書打卡、PO照說拜訪在地十多位里長，結果都是僅在門口打卡，里長根本不知道，多數里長都不認識陳嘉行，十分荒唐，根本就是「荒唐哥哥」。

    許智全控訴陳嘉行誤導民眾、博取支持。（許智全提供）

    許智全控訴陳嘉行誤導民眾、博取支持。（許智全提供）

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