林佳龍選新北？ 新北黨團總召︰林錫耀是好人才

新北市議會民進黨團由市議員陳啟能（右）接任總召集人、李倩萍（左）擔任副召集人。（記者何玉華攝）

2022/02/24 14:03

〔記者何玉華／新北報導〕前交通部長林佳龍明（25）天將出席民進黨新北市議會黨團新、卸任幹部交接典禮，引發外界對他參選新北市長的聯想，新任黨團總召集人陳啟能第一時間反應「沒關係啦」，林佳龍與他的革命情感「不來才怪」。陳啟能認為，與新北市淵源深的黨秘書長林錫耀是一個好人才，應納入候選名單考慮。

新北市議會民進黨團明（25）日上午10點舉行新、卸任幹部交接，新任總召陳啟能、副總召李倩萍、幹事長羅文崇、副幹事長陳科名、書記長廖宜琨。

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林佳龍早在2年前任交通部長時，就曾經被同為正國會的議員林銘仁推薦適合參選新北市長，但他個人意願始終不高；同為正國會的陳啟能接任黨團總召，依慣例邀請新北市政府團隊觀禮，市長侯友宜按慣例也將出席，林佳龍、侯友宜同台，被解讀未來競爭新北市長的意味濃厚。

陳啟能說，林佳龍出席與新北市長選舉沒關係，2人從游錫堃辦公室開始就有密切交集，革命情感深厚，他「不來才怪」；立法院長游錫堃則因國會議長不參與政黨事務考量，不會出席。

陳啟能提到新北市長人選時強調，直轄市首長的提名權在黨主席，由誰來參選新北市長要看主席的整體布局「不認為會是林佳龍」，民進黨人才濟濟，黨秘書長林錫耀也是好人才，過去擔任過台北縣副縣長、代理縣長，又與行政院長蘇貞昌關係密切，未來若當選新北市長，一定能獲得更多中央資源挹注。

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