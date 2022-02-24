外交部嚴正譴責俄羅斯片面改變現狀 呼籲提防認知作戰

外交部發言人歐江安出席例會。（記者呂伊萱攝）

2022/02/24 12:10

〔記者呂伊萱／台北報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）今突發表命令，下令軍隊在烏東頓巴斯地區展開特別軍事行動。外交部今嚴正譴責俄羅斯對烏克蘭的主權侵害，並表示目前烏俄緊張關係是俄方片面改變現狀，呼籲相關方和平解決爭端。

聯合國安理會在紐約召開緊急會議之際，俄羅斯總統普廷在當地時間24日早上6點，於國家電視台發布最新緊急談話，宣布莫斯科已指示俄羅斯軍隊在烏克蘭東部的頓巴斯地區（Donbass）展開特別軍事行動，以保護當地向俄羅斯尋求援助的民眾。

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外交部發言人歐江安今回應表示，我方注意到普廷最新說法，我方高度密切關注烏克蘭情勢發展，還是一樣嚴正譴責俄羅斯對烏克蘭的主權侵害，呼籲各方維持和平理性解決爭端。歐江安說，我方認為目前烏俄邊境緊張關係是俄方片面改變現狀，再次呼籲相關各方透過和平方式，理性解決爭端，維護區域和平穩定。而台灣作為國際社會負責任一員，也願意參加任何國際間有助於和平解決爭端的努力。

歐江安並引述蔡總統所說，我方密切關注俄烏軍事對峙情形的同時，也持續強化台灣海峽軍事整備，確保國家安全。我國國軍和國安單位密切掌控目前台海和印太區域周遭軍事動態，我們會提升和相關國家的情資交換、聯合偵測和預警作為，強化準備，以即時因應任何可能的情形。

歐江安同時呼籲，我方是全面提升對認知作戰的因應，穩定社會民心士氣。提醒全國民眾，要小心假訊息不當流傳，或有心人士藉由比較烏克蘭和台灣，來打擊民心。歐強調，烏克蘭和台灣兩國不論在地緣、戰略條件、地理環境或國際供應鏈上，都扮演完全不同角色，兩國本質上是不一樣的。提醒社會大眾特別留意境外勢力想操作這樣的情勢來影響台灣社會的士氣。

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