禁用選對會成員照片 中市民進黨議員參選人各出奇招

民進黨正國會推薦參選中市豐后區的擬參選人廖芝晏早已掛上與林佳龍的合照。（廖芝晏提供）

2022/02/24 13:28

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨中常會昨天決議在初選時，參選人不得使用選對會成員照片作為文宣，但不溯及既往，此一決策對需要跟大咖合照新人影響很大，以中市而言，對正國會老將小有影響，但對推出的３個新人影響更大，因為正國會少主、前中市長林佳龍就是選對會的成員，不但新看板不能掛，連電話推薦都無法進行，正國會目前的因應之道是找林靜儀或者基進黨的陳柏惟幫忙，正國會中部召集人曾朝榮表示，錯誤的政策應該修改，會向黨中央提出。

不過，新政策對有些新人及老將並沒有影響，例如參選中市東南選區市議員的新人陳雅惠，看板及文宣從頭到尾就是與媽媽現任市議員邱素貞合照；而要爭取連任的老將鄭功進則是跟立法院副院長蔡其昌合照，也未受影響，表示尊重選對會決定。

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民進黨選對會的成員照片不得作為文宣，而成員包括總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、立院黨團總召柯建銘、桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁、前交通部長林佳龍、黨秘書長林錫耀與前秘書長洪耀福等。

此一決定對正國會的新人相當傷，因為不但連公共財蔡英文都不能掛，連是少主的林佳龍也不能掛，雖然不會溯及既往，但是新看板也掛不成，而剛出爐的文宣馬上就要發，像中市豐原后里區新人廖芝晏才剛推出一波跟林佳龍、立委林靜儀及前立委陳柏惟合照，就要馬上發完，避免「夜長夢多」，未來新看板也不能有林佳龍，也不能請林佳龍電話錄音推薦。

面對此一新決議，正國會目前缺乏具有連年輕人都認識的大咖，目前初步計劃，改找因中二選區立委補選成功一炮而紅的立委林靜儀或者是也是正國會的立委陳亭妃來合拍競選文宣，或者商請基進黨的前立委陳柏惟來推薦。

正國會爭取連任的中西區市議員江肇國，雖然過去選舉雖多半是用自己的照片，但跟立委黃國書及林佳龍合照也不少，他覺得很多政治人物是「公共財」，公共財大家都會一同使用，中央為何突然限制，讓他相當錯愕，對老人及新人都會有影響。

也要初選的北屯區市議員曾朝榮就是跟立委莊競程掛合照看板，但因身兼正國會中部召集人，曾朝榮表示，他具有中執委身份，會向中央建議修改。

正國會中西區市議員江肇國的競選看板，多半只掛上自己的照片。（記者蘇金鳳攝）

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