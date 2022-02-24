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    不讓主席為難！ 周春米撤下正副總統看板 盼選戰回歸地方主軸

    周春米今天（24日）清晨開始拆除與正副總統等選對會成員的看板。（周春米辦公室提供）

    周春米今天（24日）清晨開始拆除與正副總統等選對會成員的看板。（周春米辦公室提供）

    2022/02/24 10:37

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕民進黨中常會昨日針對九合一初選做出決議，凡是選對會成員，如蔡英文、賴清德、蘇貞昌等重量級人物，皆屬「公共財」，各候選人皆不得將其用於看板或文宣。雖然尚未強制撤下原本掛上的看板，但立委周春米一夜思考後，為了「不讓主席為難、不讓黨員擔憂」，今天（24日）清晨開始拆除與正副總統等選對會成員的看板，盼初選的兄弟姐妹之爭回歸地方。

    周春米表示，參加黨內初選的最終目標，就是希望在今年底為黨贏得勝利，但看到黨主席蔡英文總統在中常會說重話，提到「初選要節制，若重蹈2008年覆轍，她就是失敗的黨主席」，內心真的很難過、很有感觸，可以想見小英總統面對非常大的壓力，才會請大家要節制，因此，她除了第一時間表明一定會配合之外，經過一夜長考，覺得疼惜總統、愛護這個黨，就應該不讓主席為難、不讓黨員擔憂，因此，從今天清晨主動拆除所有跟選對會成員，包括正副總統的大型看板。

    她說，中央黨部已經明確表達正副總統、行政院長等黨內優秀人才都是公共財，不應該在初選時被耗損的態度，既然參選首長，就應該展現高度，配合黨中央的政策，因此，儘管黨內對於是否不溯及既往，仍有很多的聲音，她還是決定開始分批安排工期撤下與選對會成員的看板，共同「為黨分憂」。

    周春米表示，屏東縣長選戰仍應以屏東地區為主軸，不要失焦，因此，未來還是應該回歸地方討論，誰得到最多屏東縣民的認同，才是選戰的重中之重。

    周春米拆除與正副總統等選對會成員的看板。（周春米辦公室提供）

    周春米拆除與正副總統等選對會成員的看板。（周春米辦公室提供）

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