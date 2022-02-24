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    烏克蘭業務由俄羅斯代表處兼轄遭批 外交部：指定鄰近外館暫代領務

    烏克蘭戰雲密布，不過我國在烏克蘭未設有外館，相關業務由我駐俄羅斯代表處兼轄，遭到民代批評。（法新社資料照）

    烏克蘭戰雲密布，不過我國在烏克蘭未設有外館，相關業務由我駐俄羅斯代表處兼轄，遭到民代批評。（法新社資料照）

    2022/02/24 09:01

    〔記者呂伊萱／台北報導〕烏克蘭戰雲密布，不過我國在烏克蘭未設有外館，相關業務由我駐俄羅斯代表處兼轄。民代批評這就像「北京代表處兼轄台灣事務，觀感很差」，建議將烏國業務直接交由波蘭代表處兼轄。外交部今表示，有關烏克蘭領事相關業務，如護照、簽證及文件證明業務，外交部將考量國人安全、查證可能及交通許可等因素，指定鄰近的我國駐外館處暫時兼理。

    基隆市議員張之豪接到基隆市民陳情，他表弟就是在烏克蘭的台灣留學生之一，但因要回台的相關事宜，可能要去莫斯科，風險更大，最後決定陪同烏克蘭女友家人一起前往波蘭避難。張之豪批評，俄羅斯入侵烏克蘭，已經要開戰了，結果在烏克蘭的台灣人，若有緊急事務，還要跑到在俄羅斯的台北駐莫斯科代表處才能辦理，這樣對嗎？

    張之豪指出，美國關閉基輔大使館，並下令美國外交人員、國務院人員，轉移到波蘭。就像美國會把外交人員撤到波蘭一樣，我們不可能這時候要求旅烏台灣人去莫斯科，不管是暫時性或永久性地調整，都應該改變烏克蘭領務由莫斯科兼轄的過時分工。他建議應該制度性變革，把烏國業務，直接交由波蘭代表處兼轄。

    民進黨立委蔡適應今對此表示，外交部駐外館處不可能做到每個國家都有，以目前113個館處來說，勢必會有兼轄的狀況產生，而各個兼轄關係都是有所憑據，可能是地理距離，歷史背景，語言因素...等等，同時也會就館處規模、人力經費條件作為參考。

    針對烏俄情形，蔡適應提醒，各國關係瞬息萬變，兩國自2014年克里米亞危機以來關係不睦，外交部應適時調整、檢討兼轄狀況，以保障海外國人最大權益。

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