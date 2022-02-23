政院：數位發展部長人選未定 唐鳳呼聲仍不小

行政院將新設數位發展部，政務委員唐鳳接任部長呼聲不小，不過政院表示人選未定。（資料照）

2022/02/23 20:52

〔記者李欣芳／台北報導〕立法院去年三讀通過「數位發展部組織法」，行政院將新設數位發展部，預計今年7月或提前掛牌運作。首任數位發展部長備受關注，今天傳出內定由數位政委唐鳳出任，不過，政院官員今晚表示，數位發展部首屆部長人選未定，由於籌設這個新部會需要一段時間，部長人選不急，等行政院長蘇貞昌確定人選後再對外說明。

據了解，唐鳳的國際知名度高，又俱備數位專長，接掌數位發展部的呼聲確實不小。

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行政院長蘇貞昌今晚出席一項活動時，被詢及行政院內定由數位政委唐鳳出任數位發展部長一事說，郭耀煌、唐鳳都是很優秀的國家人才，也是政府很大的助力，人事布局確認後會向社會報告。

數位發展部掌管通訊、資訊、資通安全、網路及傳播五大領域，對於掛牌時間、首任部長人選，各界陸續點名政委郭耀煌、唐鳳及科技部長吳政忠，今天傳出唐鳳已被內定，日前獲蘇貞昌召見。不過，政院表示，人選未定。

此外，促轉會任期5月將屆滿，預計退場不延任。行政院明天召開的院會擬通過「促進轉型正義條例」第11條之1、第11條之2修正草案。政院官員今天表示，為持續推動轉型正義任務，行政院會明天將通過相關修法，規範各轉型正義事項由相關部會承接辦理等事宜。

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