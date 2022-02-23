外貌羞辱熱議！常常被罵大餅臉 徐巧芯回應了

徐巧芯說，這幾年她也常常深受其害，被罵「小厲耿」、「大餅臉」，但她還會評論一下別人嘲諷她的內容有沒有梗，如果有的話還會跟大家一起笑。（資料照）

2022/02/23 20:24

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨雙姝黃瀞瑩、楊寶楨近日因「大菊為重」一詞引發熱議。對此，台北市議員徐巧芯也分享自身經驗說，她這幾年也常常深受其害，包括被罵「小厲耿」、「大餅臉」等等，但她在這方面自認臉皮滿厚的，還會評論一下別人嘲諷她的內容有沒有梗，如果有的話還會跟大家一起笑，對於被罵大餅臉，她說：「我這是滿滿的膠原蛋白好嗎？」

徐巧芯今天在臉書PO文說，關於長相、性別的羞辱，最近討論的很熱烈，她近幾年也深受其害，包括大餅臉、小厲耿，每天都會看到討厭她的人罵好幾次，「但基本上對這方面我一直滿厚臉皮的，還會評論一下別人嘲諷我的內容有沒有梗，如果有的話還會跟大家一起笑」。她也說，自己的臉是滿滿的膠原蛋白，小厲耿則是聽起來像耿鬼（精靈寶可夢中怪獸），很可愛。

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徐巧芯提到，之前曾說過「芯潮流理念」，其中一條就是「幽默樂觀，保持自信」。畢竟平常她也很常嘲笑別人，所以有人反過來嘲諷她也是剛好而已，大不了下次再笑回去！在政治圈裡面作為一個公眾人物，有時候用一個「我就爛」的心情，反而是最有自信的表現。

但徐巧芯也說，這種事不是每個人都可以接受，而且大多數人大概都不能接受，她算是極少數這麼不在乎別人看法，還能自得其樂的。更何況不對的事就是不對。所以隨口講別人什麼殘破花瓶、老小姐甚至最近看到滿多更難聽的話的，這些媒體人或網友自己要注意發言尺度，搞不好哪一次就被告公然侮辱了。

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