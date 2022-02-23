台灣對烏克蘭危機感同身受！ 國台辦：自作多情、煽動反中情緒

馬曉光稱台灣對烏克蘭危機感同身受是「自作多情」。（翻攝直播）

2022/02/23 19:04

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯與烏克蘭情勢緊張，我國總統蔡英文今天（23日）表示對烏克蘭情況「感同身受」。對此，中國國台辦跳腳稱台灣完全是「自作多情」，圖謀把台灣問題「國際化」，煽動反中情緒。

綜合中媒報導，國台辦發言人馬曉光今天在例行記者會上被問到蔡英文稱「烏克蘭問題台灣感同身受」一事，馬曉光回應表示「所謂『感同身受』完全是自作多情。台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政。近期民進黨當局配合美西方輿論，借烏克蘭問題惡意炒作所謂大陸『軍事威脅』，包藏著他們圖謀把台灣問題『國際化』和在島內煽動『反中抗中』民粹的禍心，完全是為了一黨私利的政治操弄。」

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馬曉光還說，台海之所以緊張是因為民進黨和台獨勢力不斷在挑釁，「我們為捍衛國家主權和領土完整所採取的一切必要行動，針對的是台獨分裂活動和外部勢力干涉，目的是從根本上維護兩岸同胞切身利益和中華民族整體利益。」

事實上，俄烏危機爆發後，不只台灣，國際各界都有聲音拿台灣和烏克蘭相提並論，甚至有專家示警「今日烏克蘭，明日台灣」，中共還有可能趁此機會對台展開新一輪侵略行動。

另外，針對俄烏問題，蔡英文今天也對內下達4個指示，分別為「譴責俄羅斯對烏克蘭主權的侵害，呼籲各方和平理性解決爭端」、「持續強化對台海軍事動態因應整備，確保國家安全」、「全面提升應對認知作戰，穩定社會民心士氣」，以及「持續因應各項經濟變數，維持物資、物價及股匯市穩定」。

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