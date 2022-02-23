馬英九原定出席北市228紀念會「不致詞」 蔡炳坤證實不會出席

台北市副市長蔡炳坤今證實，馬英九因行程調整，昨便告知將不克出席二二八紀念會。圖為馬英九去年出席二二八事件74週年「愛與勇氣 攜手同行」紀念會。（資料照）

2022/02/23 16:50

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府於2月28日舉辦「二二八事件75週年追思紀念會 」，原訂前總統馬英九將「出席但不致詞」，但如今傳出馬英九取消出席；對此，台北市副市長蔡炳坤今證實，馬英九因行程調整，昨便告知將不克出席，與市長柯文哲允諾獨派團體「馬不致詞」一事無關，而同樣受邀的副總統賴清德也因另有行程不克出席。

北市府去年邀請馬英九出席今年北市二二八紀念活動並致詞，引發受難家屬及人權律師反彈，台灣國家聯盟更因此退出協辦；今年北市府依往例與台北市二二八協會及台灣國家聯盟合辦紀念活動，由北市二二八協會邀請馬英九、台灣國家聯盟則邀請賴清德。

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柯文哲昨拜會台灣國家聯盟，並允諾「馬英九不會上台講話」，雖稍早北市府聲明僅是禮貌性拜會，相關細節早已由籌備委員會協調取得共識，但旋即又傳出馬英九取消出席。

蔡炳坤表示，過去籌備會就與各方協調取得馬英九出席但不致詞的共識，而在昨日便接到通知，因馬英九當天行程調整，故不克出席2月28日下午的追思會，但早上仍會先到現場致意，此與柯文哲昨拜會台灣國家聯盟一事無關。

蔡炳坤説，馬英九每年都會到場，只是致意形式不同，而同樣受邀的賴清德也因另有行程不克出席當天活動，北市府均予以尊重、平常心看待，仍會按照原定計劃舉行，也歡迎各界前來參加。

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