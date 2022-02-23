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    質疑徵召黃偉哲拚連任 正國會常委：線民案未釐清

    正國會中常委陳茂松今於民進黨中常會上再質疑，黃被影射的「A143」線民案，黨未調查也未釐清，為何現在能夠提名黃？（資料照）

    正國會中常委陳茂松今於民進黨中常會上再質疑，黃被影射的「A143」線民案，黨未調查也未釐清，為何現在能夠提名黃？（資料照）

    2022/02/23 15:50

    〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨台南市長提名在選對會徵詢小組昨完成徵詢作業後，預期3月2日中執會提名台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁、嘉義縣長翁章梁3人競選縣市長連任。不過，據轉述，正國會中常委陳茂松今於民進黨中常會上再質疑，黃被影射的「A143」線民案，黨未調查也未釐清，為何現在能夠提名黃？

    據轉述，民進黨立委陳亭妃後續指出，此事涉案人，若能自清比較好，強化黨內團結。

    民進黨在2022縣市長提名，直轄市提名由黨主席徵召，且未延續過去「現任優先」條款。由於屬正國會的台南市立委陳亭妃也被點名有意爭取台南市長提名，黃偉哲能否順利競爭連任，始終獲得關注。

    不過，民進黨昨晚以新聞稿指出，民進黨選對會台南市徵詢小組召集人洪耀福及成員高志鵬、劉維鈞3人與市黨部執評委及市議會黨團舉行座談，並達2共識。

    第一、大家一致肯定黃偉哲市長這幾年來的努力，得到台南市民高度認同，擁有超過8成的施政滿意度。第二、台南市長的徵召時程，應與高雄市、嘉義縣同步提名。

    對此，陳茂松今在會上再次質疑，徵詢小組聲稱台南市要與高雄市、嘉義縣同步提名，然而，黃偉哲被影射的「A143」線民案，黨未調查也未釐清，為何現在能夠提名黃？

    民進黨主席、總統蔡英文則在會中裁示，請民進黨秘書長林錫耀交由台南3人協調小組處理。

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