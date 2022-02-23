林姿妙疑涉弊遭聲押 蔣萬安：相信司法機關查明真相

國民黨立委蔣萬安今在立法院就時事議題接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

2022/02/23 11:37

〔記者林良昇／台北報導〕被視為最有可能代表國民黨角逐台北市長寶座的立委蔣萬安近期頻露面回應時事，對於宜蘭縣長林姿妙涉弊遭聲押，蔣萬安表示，相信司法機關秉持勿枉勿縱、查明真相的態度，若有犯罪事實，一定要嚴查嚴辦，反之若有其他考量，我們也不會接受。

對於民進黨台北市長人選，除衛福部長陳時中、前交通部長林佳龍外，又增加了前副總統陳建仁能當活棋，蔣萬安表示，參選是每個人的權利，每個想為台北市服務的人都是優秀的人選。相信最後出線的人，一定是最優秀的人。現階段大家就是在各自崗位上把本分的事情做好，相信才會得到民眾肯定。

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蔣萬安也說，他當立委6年來，一直在台北市，不只在他自己的選區，也跨區做相當多地方服務，不管是法律諮詢或爭取建設，協助民眾解決國有土地利用活化等，鄉親有目共睹，他會持續把自己本分做好，相信也會得到民眾肯定。

近期頻繁露面，是否宣佈參選台北市長？蔣萬安說，立法院即將開議，他現在都在準備接下來開議後許多民眾關心的議題，包括長照、醫護因公染疫補償金的問題，這也是接下來立院開議後，大家關注及質詢的重點。

針對親民黨主席宋楚瑜駁瑞信4億密帳，稱「藍白合」才把他扯進去，蔣萬安表示，對宋的這事情他不清楚。他更想看到「全民合」，政黨利益不應該凌駕於全民利益之上。

此外，新黨今召開記者會呼籲蔣萬安當「亞瑟王」，在228事件替國民黨自己平反，蔣萬安認為，288紀念日重要的意義就是要提醒珍惜和平，尤其現在國際間關注烏克蘭局勢發展，更要珍惜台灣民主的成果以及和平的現況，大家充分溝通對話，形成社會共識，團結向前，在國際間扮演和平守護者的角色。接下來228紀念日的行程安排，都會陸續規劃。

針對前國安會秘書長、台北論壇基金會董事長蘇起表示，九二共識的時代已經過去，蔣萬安認為，黨中央對兩岸關係的論述已經非常清楚，民眾現在主流民意如何看待，都應該要做到最貼近民意的想法，最重要的希望維持兩岸穩定和平的發展。

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