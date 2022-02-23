情報次長楊靜瑟接任軍情局長 「基幹赴陸」禁令20年未解除

參謀本部情報次長丶空軍中將楊靜瑟將接掌軍情局，楊靜瑟也是歷任軍情局長中，繼彭勝竹丶葛廣明之後，第三位由空軍將領出任的局長。圖為楊靜瑟在擔任空軍官校校長期間，頒贈獎金及禮品表揚畢業生。（圖：擷取自青年日報網頁）

2022/02/23 10:24

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方軍情首長將有重大調整，軍方高層官員今天證實，軍情局長羅德民中將另有任用，將回陸軍系統任職，並由參謀本部情報次長丶空軍中將楊靜瑟接掌軍情局，楊靜瑟也是歷任軍情局長中，繼彭勝竹丶葛廣明之後，第三位由空軍將領出任的局長。

楊靜瑟是空軍飛行員出身，在校級軍官期間曾派駐友邦擔任武官，其後分別在空軍司令部擔任軍情處長丶情報次長室擔任政策計畫處處長丶空軍官校校長等職務，在2020年8月接任情報次長至今。

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參謀本部情報參謀次長室的職掌，與軍事情報局截然不同，情報次長室主管的是情報政策與預算丶國際外交與軍情合作以及武官派遣調度等等，同時將各系統提報的情資進行統合研析，設有聯合情研中心，而軍事情報局是特種業務單位，過去主要任務在對中國人員情報的建立丶傳遞與研析，人身安全危險性極高，軍情局內部編制有如一個獨立的王國，包括醫院丶通電裝備丶幹部訓練等等，都是自成一套體系。

軍方高層官員今天指出，軍情局任務特殊，涉及敵後丶友邦軍情人員的派遣及安全支援等，過去慣常由陸軍系統將領出任，空軍將領出任軍情局長的包括此次楊靜瑟在內僅有三例，海軍將領出任的更少，也因此，楊靜瑟接掌軍情局之後，難免會有一番調整及對此特種業務單位的學習及認知。

他指出，基於對派遣敵後人員安全保護的考量丶加上中國境內採取嚴密的人為監控作為，在各大城市遍佈的監控設施，除可精確辨識人員臉孔之外，甚至連行人走路的步態丶背影，就可判斷人員的身份，並以大數據連結示警，我國軍情單位自前局長薛石民任內，就已經停止常態的「基幹赴陸」措施，也就是不再派遣軍情局幹部人員直接進入中國境內，這項禁令至今已有20年之久，對中國情資丶情報的獲得也由過去的人員情報為主，改為人員情報丶訊號情報併重。

楊靜瑟在擔任情報次長期間，多次說明共機侵擾台灣ADIZ防空識別區情形。（資料照，軍聞社提供）

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