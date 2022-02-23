挖柯文哲曾說一日北高紀念228 林穎孟批：政黨造勢不應用補助款

台北市議員林穎孟表示，一日北高今年淪為民眾黨選舉造勢活動，民眾黨造勢不應動用市府補助。（圖擷取自林穎孟臉書粉絲專頁）

2022/02/23 11:12

〔即時新聞／綜合報導〕228連假在即，台北市長柯文哲的「一日北高」再度成為話題；面對媒體「一日北高淪為政黨造勢還拿體育局補助款」提問，柯文哲以「2016年很多人跟他拍照」回應，台北市議員林穎孟質疑，一日北高今年淪為民眾黨選舉造勢活動，民眾黨造勢不應動用市府補助，但遺憾的是柯文哲至今仍不願意撤銷補助款，「死活都要寄生市府」。

林穎孟找出柯文哲在2016年發文，柯曾說挑戰一日北高「是不同方式紀念228，從肉體的磨練尋求精神重新的救贖」，循其發言邏輯，「『228一日北高』，主角不在推廣自行車，而是『柯文哲挑戰體能極限的個人夢想』，以及『不想參加228紀念儀式的心情』」，而2016年時，在現場等待、與柯文哲合照的「是民進黨縣市首長與立委。這些當年和他拍照的縣市首長，至今應該大多被柯市長反目罵過」。

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她表示，柯文哲昨針對「一日北高淪為政黨造勢還拿體育局補助款」問題，竟回應「2016年很多人跟他拍照」云云，實在牛頭不對馬嘴，且今非昔比，如今支持柯文哲的是民眾黨，適逢選舉年，「民眾黨計劃『一日北高』由『候選人」陪騎造勢、宣傳『黨理念』，這是史上頭一遭，完全是破天荒吃相難看」。

林穎孟批，民眾黨選舉造勢的心理無疑是司馬昭之心，若民眾黨要造勢，「理應自行找藍營金主募款就好，不應再動用任何市府補助」，但柯文哲至今仍不願撤銷市府補助款，「死活都要寄生市府」，她呼籲柯文哲回頭是岸，「再不願撤銷市府補助，也要真正回歸單純體育活動」，希望當天不要出現柯文哲帶頭、民眾黨候選人陪騎，「綁樁造勢、民眾黨定點站宣傳政黨理念」的情況。

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