要靠攏美國？還是中國？邱義仁：盼日本與台灣共同應對新挑戰

台灣日本關係協會長邱義仁（右）今晚在台北出席日本「天皇陛下華誕慶祝酒會」。（記者田裕華攝）

2022/02/22 20:20

〔記者呂伊萱／台北報導〕日本台灣交流協會今（22日）晚在台北國賓大飯店舉行「天皇陛下華誕慶祝酒會」，台灣日本關係協會秘書長邱義仁致詞時說，面對新時代，經濟發展和安全保障的問題已經很難分開處理，與美中的交往將很難維持平衡，日本要向美國還是向中國靠攏？台灣盼能和日本共同應對這些新挑戰。

日本睽違兩年舉行「天皇陛下華誕慶祝酒會」，政商名流雲集，立法院長游錫堃到場簡短致意，行政院副院長沈榮津、國安會秘書長顧立雄、行政院政委鄧振中、外交部長吳釗燮、經濟部長王美花、財政部長蘇建榮、獨派大老辜寬敏、親民黨主席宋楚瑜和前立法院院長王金平等政要出席，美國、歐盟、印度、加拿大、英國、捷克、土耳其和友邦等多國使節也參與盛會。

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日台交協說明，天皇陛下德仁即位後，日本改年號為「令和」。但因疫情關係，天皇陛下華誕酒會在台灣停辦2年，這次是令和時代首次在台灣慶祝天皇陛下華誕的酒會，也是駐台代表泉裕泰於2019年11月到任後的首次酒會。

邱義仁出席致詞，首先再次感謝日本贈送疫苗，並說道日本贈台疫苗並非僅是外交目的，而是讓我們感受到來自日本真正友誼的最佳表現。邱義仁接著說，非常期待這種深厚友好關係能成為台日關係的新基礎，但新的關係也有新的挑戰，「就是如何面對來自中國的威脅」。

邱義仁直言，這大致涵蓋兩個問題，第一就是與美中交往的平衡問題，從前，與美中兩國的交往有可能取得平衡，但今後在美中競合中如何維持將變得非常困難，日本要向美國還是向中國靠攏？究竟要採取什麼立場已經成為重要課題。第二就是有關經濟發展與安全保障，「經濟發展仰賴中國、安全保障仰賴美國」以往可以分別對待，但是現在美國採取新的經濟政策，形塑有別於中國的供應鏈體系，就發生貿易摩擦，美國也嚴禁尖端科技流向中國。進入新時代，經濟發展和安全保障的問題已經很難分開處理。

邱義仁說，這兩項挑戰，台灣盼能和日本共同應對，台日同為民主國家、共享普世價值，他個人堅信，台灣可以和日本共同面對新時代挑戰，並達成共同目標。

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