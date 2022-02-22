令和首場！日本睽違2年辦天皇酒會 小英賀電祝福

日本駐台代表（日本台灣交流協會台北事務所代表）泉裕泰（右）今晚在台北國賓飯店主持「天皇陛下華誕慶祝酒會」，舉杯向來賓致意。中為行政院副院長沈榮津，左為台灣日本關係協會會長邱義仁。（記者田裕華攝）

2022/02/22 20:09

〔記者呂伊萱／台北報導〕明逢日本天皇生日，日本台灣交流協會今睽違兩年舉辦「天皇陛下華誕慶祝酒會」。總統蔡英文致賀電，行政院副院長沈榮津代表政府出席致賀，致詞中也再次提及，台灣加入CPTPP可提升台日經濟互惠，盼望日本持續給予台灣最大支持。此外，今年適逢日本台灣交流協會成立50週年，日本駐台代表泉裕泰說，在下個半世紀，盼日本和無可取代的友人台灣並肩邁向更加耀眼的未來。

日本今晚在台北國賓大飯店舉行「天皇陛下華誕慶祝酒會」，政商名流雲集，立法院長游錫堃到場簡短致意，行政院副院長沈榮津、國安會秘書長顧立雄、行政院政委鄧振中、外交部長吳釗燮、經濟部長王美花、財政部長蘇建榮、獨派大老辜寬敏、親民黨主席宋楚瑜和前立法院院長王金平等政要出席，美國、歐盟、印度、加拿大、英國、捷克、土耳其和友邦等多國使節也參與盛會。

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日台交協說明，天皇陛下德仁即位後，日本改年號為「令和」。但因疫情關係，天皇陛下華誕酒會在台灣停辦2年，這次是令和時代首次在台灣慶祝天皇陛下華誕的酒會，也是駐台代表泉裕泰於2019年11月到任後的首次酒會。

酒會現場播放日台友情影片，回顧2021年一系列的日台友情活動，盼2022年一起互相扶持加油。酒會餐食除了提供代表官邸主廚現作的手握壽司，也提供日本國產牛肉及各種日本美食、飲品。另外，日本觀光局、東北觀光協會等單位，及部分日本地方政府也在現場介紹當地美景和特產，包括才剛開放解禁食品輸台的福島縣、茨城縣等，靜岡縣和沖繩縣也在場擺設攤位。

日台交協會長大橋光夫透過預錄影片致詞。日本駐台代表泉裕泰則說，時隔兩年的今天，衷心高興能舉辦令和第一場天皇陛下華誕慶祝酒會，能這樣舉辦酒會，要歸功於台灣各界的努力防疫，他對此獻上衷心敬意和感謝。

泉裕泰說，這兩年世界發生很大變化，台灣證明了無須透過強硬手段也能抑制疫情，帶給民主國家人民強大希望。此外，在國際社會因疫情所苦時，灣欣然提供物資而不求回報，令國際社會深受感動，在台灣疫苗不足時回報疫苗，「以日本諺語來說，就是情けは人の為ならず（善有善報）」。

泉裕泰指出，國際社會對台灣的關心顯著增加，幾乎每天都會在新聞上看見台灣二字，他認為這些關注是台灣不斷努力和以軟實力為代表的「善的力量」所帶來的讚賞；在這當中，灣人民的自我認同更有自信，他也感到相當安心與高興。泉裕泰強調，他確信台灣在國際社會的定位將會越來越重要，2022年適逢日台交協成立50週年，50年來，日台關係在非官方的實務關係框架內，一步一步向前邁進。相信在下個半世紀，日本和無可取代的友人台灣能並肩邁向更加耀眼的未來 。

蔡總統賀電文除了祝福之外也指出，盼台日秉持優質互信基礎，深化多元合作領域，也希望日本持續支持我國加入CPTPP，共同增進台日人民福祉，維護區域和平穩定。沈榮津則說，疫情改變人與人的互動交流方式，卻沒有改變台灣和日本堅韌的友誼，雙方在疫情嚴峻時支援捐贈疫苗和抗疫物資，展現深厚情誼，稱全球典範。

沈榮津並說，台灣正積極爭取加入CPTPP，台日互為第三及第四大貿易夥伴，貿易總額高達853.6億美元。台灣加入CPTPP當可提升台日經濟互利互補互惠關係，也希望日本持續給予台灣最大支持。今年適逢台灣日本關係協會和日本台灣交流協會成立50週年。本人期待未來雙方在既有良好機堅固基礎上，為下一個50年進一步強化提升全方位實質合作友好夥伴關係。

日本台灣交流協會在台北舉辦日本「天皇陛下華誕慶祝酒會」，現場並展示日本福島的商品。（記者田裕華攝）

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