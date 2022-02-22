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    俄羅斯派兵入烏東 謝長廷驚覺台灣去年也差點「被維和」！

    俄羅斯似乎不斷為開戰找理由，讓謝長廷想到台灣去年疫苗之亂也有類似狀況。（資料照，記者林翠儀攝）

    俄羅斯似乎不斷為開戰找理由，讓謝長廷想到台灣去年疫苗之亂也有類似狀況。（資料照，記者林翠儀攝）

    2022/02/22 20:43

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）宣布承認烏克蘭東部兩地區為獨立國家，加劇與烏克蘭緊張情勢。我國駐日代表謝長廷今天（22日）表示，看到俄國為入侵烏國不擇手段的情況，讓他想到去年台灣武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情爆發「疫苗之亂」，若當時政府強硬鎮壓，那麼中國就有理由來「維和」，對比今日俄烏狀況，讓謝長廷不禁捏了把冷汗。

    烏東地區近日砲火不斷，普廷承認烏東頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）兩個共和國獨後，下令派兵進入烏東地區「維和」。謝長廷今天也在臉書上談論這個備受國際熱議的話題，「回顧前一陣子，美國總統拜登一再警告俄國準備入侵烏克蘭，但俄國嗤之以鼻否認，反控美國製造假消息，而且還公布俄軍結束演習要返國的畫面。如今圖窮匕現，證實美國的情報有相當的可靠性，也看到霸權主義入侵他國的藉口和伎倆」。

    謝長廷接著提到台灣武漢肺炎本土疫情在去年中升溫時一度陷入「疫苗荒」，「記得去年五月間，台灣發生疫苗之亂，每天都有人上街頭抗爭或到總統府抗議，高喊要疫苗，政府一時束手無策。當時就有人提醒說是故意要引誘政府鎮壓升高衝突，讓中國有理由來『救援』、『維和』。現在看烏克蘭的演變，不禁捏把冷汗。」

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