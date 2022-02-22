為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國民黨支持度探底 蔣萬安：若不改變會持續惡化

    國民黨立委蔣萬安。（資料照）

    國民黨立委蔣萬安。（資料照）

    2022/02/22 11:26

    〔記者林良昇／台北報導〕2022年九合一選舉逐漸升溫，國民黨支持度卻持續探底，恐怕影響各縣市選將，被視為將代表國民黨角逐台北市長選舉的立委蔣萬安今直言，如果國民黨再拿不出讓外界眼睛為之一亮的改變作為，讓年輕人持續認為國民黨是不友善的政黨，這樣的趨勢只會持續惡化。

    蔣萬安今在立法院受訪回應時事，對於年底台北市長選戰，有民調指出衛福部長陳時中與蔣萬安不相上下，蔣認為，民調每天都在變動，最重要的是做好本身工作，像他有關注到長照問題，這都是他在立院關注的重點。

    對於陳時中是否離開防疫指揮官的位置，投入台北市長選舉？蔣萬安則認為，如果陳時中或民進黨政府認為選舉比防疫重要，這是他們的選擇，但陳部長也說會盡到防疫的責任，希望說到做到。至於是否贊成陳時中辭職選台北市長？蔣則說，要問陳本人。

    媒體也追問，前副總統陳建仁加入民進黨，被傳出要選台北市長？蔣萬安表示，每個人都有參選的權利，這麼多人才願意出來為台北市服務，這是好事。

    針對近期民調指出，國民黨支持度越來越低，甚至輸給民眾黨，蔣萬安直言，現在國民黨再拿不出讓外界眼睛為之一亮的改變作為，讓年輕人持續認為國民黨是不友善的政黨，這樣的趨勢只會持續惡化，所有國民黨的夥伴都該一起努力。

    蔣萬安也點名，黨中央的選舉提名委員會、選舉策略會報，都該拿出具體的改變作為，做到比過去更加公開透明，讓外界看到國民黨真正改變的決心。

    媒體詢問，國民黨主席朱立倫說國民黨像內鬥黨，蔣萬安認為，主席都說這麼重的話，外界也有這樣的印象，國民黨就必須面對這問題，拿出具體改革作為，撕掉這標籤。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    被視為參選北市長活棋 陳建仁去年底申請加入民進黨
    2022/02/22 09:42

    被視為參選北市長活棋 陳建仁去年底申請加入民進黨
    鬆口選台北市長？ 陳時中：看緣分
    2022/02/21 19:07

    鬆口選台北市長？ 陳時中：看緣分

    金鐘戲王 「薛仕凌」 吐露懷鄉之情
    新聞360》佛系蔣萬安遇「天敵」突襲 他爆：比2014連勝文更慘
    2022/02/18 21:00

    新聞360》佛系蔣萬安遇「天敵」突襲 他爆：比2014連勝文更慘
    黃珊珊嗆提豬頭就想當選 蔣萬安：不應人身攻擊
    2022/02/17 12:24

    黃珊珊嗆提豬頭就想當選 蔣萬安：不應人身攻擊

    勿貪小便宜！塑崩褲太「俗」恐有詐
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播