國民黨支持度探底 蔣萬安：若不改變會持續惡化

國民黨立委蔣萬安。（資料照）

2022/02/22 11:26

〔記者林良昇／台北報導〕2022年九合一選舉逐漸升溫，國民黨支持度卻持續探底，恐怕影響各縣市選將，被視為將代表國民黨角逐台北市長選舉的立委蔣萬安今直言，如果國民黨再拿不出讓外界眼睛為之一亮的改變作為，讓年輕人持續認為國民黨是不友善的政黨，這樣的趨勢只會持續惡化。

蔣萬安今在立法院受訪回應時事，對於年底台北市長選戰，有民調指出衛福部長陳時中與蔣萬安不相上下，蔣認為，民調每天都在變動，最重要的是做好本身工作，像他有關注到長照問題，這都是他在立院關注的重點。

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對於陳時中是否離開防疫指揮官的位置，投入台北市長選舉？蔣萬安則認為，如果陳時中或民進黨政府認為選舉比防疫重要，這是他們的選擇，但陳部長也說會盡到防疫的責任，希望說到做到。至於是否贊成陳時中辭職選台北市長？蔣則說，要問陳本人。

媒體也追問，前副總統陳建仁加入民進黨，被傳出要選台北市長？蔣萬安表示，每個人都有參選的權利，這麼多人才願意出來為台北市服務，這是好事。

針對近期民調指出，國民黨支持度越來越低，甚至輸給民眾黨，蔣萬安直言，現在國民黨再拿不出讓外界眼睛為之一亮的改變作為，讓年輕人持續認為國民黨是不友善的政黨，這樣的趨勢只會持續惡化，所有國民黨的夥伴都該一起努力。

蔣萬安也點名，黨中央的選舉提名委員會、選舉策略會報，都該拿出具體的改變作為，做到比過去更加公開透明，讓外界看到國民黨真正改變的決心。

媒體詢問，國民黨主席朱立倫說國民黨像內鬥黨，蔣萬安認為，主席都說這麼重的話，外界也有這樣的印象，國民黨就必須面對這問題，拿出具體改革作為，撕掉這標籤。

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