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    萊劑零檢出自治條例無效4縣市議員聲請釋憲 大法官召開言詞辯論

    大法官召開萊豬釋憲言詞辯論。（記者吳政峰攝）

    大法官召開萊豬釋憲言詞辯論。（記者吳政峰攝）

    2022/02/22 10:39

    〔記者吳政峰／台北報導〕台北、台中、嘉義、台南等4個市議會，前年起陸續通過食品安全自治條例，要求市內販售的豬肉與製品不可驗出乙型受體素（萊克多巴胺），但被中央行政院宣告無效。4個縣市的藍營議員不服，聲請釋憲，大法官22日上午9點半召開言詞辯論。

    北市議會聲請釋憲指出，2020年底修正「台北市食品安全自治條例」，要求北市內販售的豬肉必須萊劑零檢出，卻被行政院以牴觸「食品安全衛生管理法」為由宣告無效，侵害中央與地方的權力分立原則、北市議會的自治立法權與安定性，違反憲法。

    台中、嘉義、台南亦各自通過類似條文的地方食品自治條例修正辦法，禁止市內販售的豬肉及加工製品必須符合萊劑不可驗出的要求，也全被中央不予核定、宣告無效。

    4個議會均主張，地方的食品安全自治條例多年前已經行政院核定通過，確認中央與地方的權力劃分，行政院不應在遇到萊豬零檢豬議案時，又改認定違反食安法而宣告無效，地方自治制度化保障形同虛設。

    4議會又強調，地方基於消費者保護與衛生管理，制定出比中央更嚴格的規定，屬於憲法保障因地制宜的手段，若無權力制衡措施，將形成中央獨大的情況，實質侵害地方自治的核心，虛化自治立法權。

    由於4議會的主張均雷同，大法官併案審理，22日早上9時30分召開言詞辯論，預定12時結束。

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