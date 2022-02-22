為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國民黨成立中央律師團 朱立倫宣示要做藍營執政縣市長後盾

    國民黨主席朱立倫出席2022中央律師團成立記者會。（記者王藝菘攝）

    國民黨主席朱立倫出席2022中央律師團成立記者會。（記者王藝菘攝）

    2022/02/22 09:51

    〔記者施曉光／台北報導〕由於3位地方執政首長上月陸續傳出個人或家族遭指控涉弊案，為捍衛藍色執政品牌，避免衝擊年底直轄市、縣市長選情，國民黨主席朱立倫今日上午在多位律師陪同下召開「2022中央律師團成立記者會」，藉此宣示黨中央要做為所有執政縣市首長的後盾，與綠營攻勢展開直球對決。

    朱立倫指出，全國各地有80位律師，在民進黨絕對執政優勢之下，還願意站出來與國民黨參選人、執政縣長站在一起，今天來到現場的只是其中部分代表，他要感謝每一位律師願意站在司法正義與公理的一方。

    朱立倫表示，司法應該是維護公理正義的防線，不能變成政治工具、打壓反對黨的手段，最近一段時間以來，大家感受到自從中二立委補選以來，民進黨針對國民黨執政的宜蘭縣、台中市、雲林縣等縣市首長動用司法手段、檢調廉等機關調查，其目的不一定是最後以刑法起訴，而是要透過手段，讓社會以為國民黨執政縣市有弊端，這是以司法當成政治手段，為社會所不容許。

    朱立倫說，司法應該站在公理的一方，不能成為政治鬥爭手段，國民黨有堅定決心維護執政縣市所有首長的清白，對於長期以來包括媒體、名嘴與1450，如果以假新聞、假訊息抹黑造謠，國民黨會堅定站出來維護聲譽，並保障該黨從政同志參選過程中不受傷害的權利。

    1月間先後傳出國民黨宜蘭縣長林姿妙因疑涉案遭檢方及廉政署約談，後被無保請回，台中市長盧秀燕被指涉夫家炒地皮，盧已提告，雲林縣長張麗善家族則遭監察院調查，朱立倫當時就已在臉書宣示，將組成國民黨法律團隊，提供所有執政地方首長後盾。

    國民黨主席朱立倫出席2022中央律師團成立記者會。（記者王藝菘攝）

    國民黨主席朱立倫出席2022中央律師團成立記者會。（記者王藝菘攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    獨家》檢廉搜索約談林姿妙內幕 劍指50億羅東區段徵收弊案
    2022/01/14 12:25

    獨家》檢廉搜索約談林姿妙內幕 劍指50億羅東區段徵收弊案
    疑涉人事、土方、重劃等弊案// 宜縣長林姿妙、4處長漏夜偵訊
    2022/01/14 05:30

    疑涉人事、土方、重劃等弊案// 宜縣長林姿妙、4處長漏夜偵訊

    金鐘戲王 「薛仕凌」 吐露懷鄉之情
    林姿妙與縣府4一級主管遭約談 涉人事、教甄、土方與重劃弊案
    2022/01/13 22:12

    林姿妙與縣府4一級主管遭約談 涉人事、教甄、土方與重劃弊案
    廉政署約談宜蘭縣府、羅東鎮公所官員 陸續抵地檢署訊問
    2022/01/13 21:02

    廉政署約談宜蘭縣府、羅東鎮公所官員 陸續抵地檢署訊問

    肺阻塞患者染肺炎 病況恐急速惡化
    宜蘭縣政府、羅東鎮公所疑爆弊案 檢方約談縣長林姿妙
    2022/01/13 14:36

    宜蘭縣政府、羅東鎮公所疑爆弊案 檢方約談縣長林姿妙
    侯友宜籲民眾理性科學思辨 踴躍投票
    2021/12/18 05:30

    侯友宜籲民眾理性科學思辨 踴躍投票
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播