國民黨成立中央律師團 朱立倫宣示要做藍營執政縣市長後盾

國民黨主席朱立倫出席2022中央律師團成立記者會。（記者王藝菘攝）

2022/02/22 09:51

〔記者施曉光／台北報導〕由於3位地方執政首長上月陸續傳出個人或家族遭指控涉弊案，為捍衛藍色執政品牌，避免衝擊年底直轄市、縣市長選情，國民黨主席朱立倫今日上午在多位律師陪同下召開「2022中央律師團成立記者會」，藉此宣示黨中央要做為所有執政縣市首長的後盾，與綠營攻勢展開直球對決。

朱立倫指出，全國各地有80位律師，在民進黨絕對執政優勢之下，還願意站出來與國民黨參選人、執政縣長站在一起，今天來到現場的只是其中部分代表，他要感謝每一位律師願意站在司法正義與公理的一方。

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朱立倫表示，司法應該是維護公理正義的防線，不能變成政治工具、打壓反對黨的手段，最近一段時間以來，大家感受到自從中二立委補選以來，民進黨針對國民黨執政的宜蘭縣、台中市、雲林縣等縣市首長動用司法手段、檢調廉等機關調查，其目的不一定是最後以刑法起訴，而是要透過手段，讓社會以為國民黨執政縣市有弊端，這是以司法當成政治手段，為社會所不容許。

朱立倫說，司法應該站在公理的一方，不能成為政治鬥爭手段，國民黨有堅定決心維護執政縣市所有首長的清白，對於長期以來包括媒體、名嘴與1450，如果以假新聞、假訊息抹黑造謠，國民黨會堅定站出來維護聲譽，並保障該黨從政同志參選過程中不受傷害的權利。

1月間先後傳出國民黨宜蘭縣長林姿妙因疑涉案遭檢方及廉政署約談，後被無保請回，台中市長盧秀燕被指涉夫家炒地皮，盧已提告，雲林縣長張麗善家族則遭監察院調查，朱立倫當時就已在臉書宣示，將組成國民黨法律團隊，提供所有執政地方首長後盾。

國民黨主席朱立倫出席2022中央律師團成立記者會。（記者王藝菘攝）

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