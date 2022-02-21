廖萬隆被稱「親藍金主」 民眾黨：含沙射影批鬥行為可休矣

民眾黨發言人楊寶楨。（民眾黨提供）

2022/02/21 16:55

〔記者謝君臨／台北報導〕針對媒體引用不具名「知情人士」，稱春保鎢鋼集團總裁廖萬隆曾介紹各界友人給民眾黨主席、台北市長柯文哲，協助舉辦活動等，就稱之為「金主」，且稱廖曾任國民黨中常委，是「親藍金主」。台灣民眾黨認為，這根本是含沙射影、編造故事的行徑，更希望未來政治的討論，能專注在如何讓台灣變更好，才是台灣民眾之福。

民眾黨指出，現在台灣政壇充斥把原本無傷大雅的事實，無限扭曲擴大解讀，用以打擊政敵，有如古代專制中國的誅九族，以及中國文化大革命時，沾上任何一點細故，就打成黑五類，公開批鬥，進行人格摧毀；台灣媒體應該要守住專業良心，成為阻止國內政壇惡鬥的清流，而不是同流合汙。

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民眾黨表示，廖萬隆過去在財經媒體報導中，被美名為「世界鎢鋼大王」，認為是台灣之光。台灣能稱霸世界的產業屈指可數，台灣基於工商業立國，政治人物多了解產業，虛心接觸各界企業經營者，這是天經地義之事，正如同總統蔡英文經常會見台積電董事長張忠謀，張再介紹各界友人，媒體不會把張忠謀打為「親綠金主」。

民眾黨指出，部分媒體利用一些公開資訊捕風捉影，編造故事，顯然有失專業，另，有些政治人物以廖萬隆身為台商，過去曾與在福建時代的習近平熟識，就影射廖為「習近平的好友」，殊不知習在福建時代認識相當多台商，各種政治立場均有，若是動輒貼人標籤，恐怕很多台商都會成了「習近平的好友」。

民眾黨表示，2005年胡錦濤通過「反分裂國家法」，奇美公司董事長許文龍曾親自發文支持。過去許文龍支持無數台灣民主運動人士，也是當前執政黨過去最大的支持者之一，若是援用上述含沙射影的標準，一整串台灣民主發展史上的政治人物，豈不是都成為「受匪資助」？

民眾黨指出，過去國內黨派舉辦活動，常有理念相同的企業贊助，稍有常識者即知道，贊助活動的金額比起千萬、上億的政治獻金，可謂小巫見大巫，原本政治活動就需要經費，政策研究與培養專業政治人才，也都要有適當預算，否則「給香蕉只能請得起猴子」，企業願意回饋社會，贊助民主政治的發展，是好事一樁，若要作為鬥爭手段對此責難，難道所有經費都要從人民血汗納稅錢中抽取更多政黨補助款？

民眾黨呼籲，國內政壇不斷往下沉淪，希望媒體能夠發揮中流砥柱的作用，逆轉政治下限不斷往下的負面螺旋，更希望未來政治的討論，能夠專注在如何讓台灣變得更好，這才是台灣民眾之福。

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