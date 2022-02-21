楊寶楨否認歧視陳菊身材 陳嘉行：不要學柯文哲硬拗

民眾黨發言人楊寶楨。（民眾黨提供）

2022/02/21 12:25

〔記者謝君臨／台北報導〕對於遭批評歧視監察院長陳菊身材一事，民眾黨發言人楊寶楨今再重申，「重」指的是重要性、地位，否認歧視。對此，市議員參選人「焦糖哥哥」陳嘉行今強調，這「當然是歧視言論，民眾党『學姊』（黃瀞瑩）整篇文章在罵陳菊，自己在下面留言怎麼可能變成讚美？」，建議她們不要學柯文哲硬拗，應誠心道歉。

民眾黨市議員參選人「學姊」黃瀞瑩，近日在臉書PO文，攻擊監察院近日一篇批評北市政府輕忽北農疫情的報告，狠酸：「辦公室的冷氣是開多冷，才能寫出這曠世巨作？」。而在該貼文留言處，可見楊寶楨留言表示「大菊為重」，黃瀞瑩則回應，「再重也要好好調查真相啊！」，引發網友質疑批評陳菊身材。

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對此，陳嘉行今表示，這「當然是歧視言論」。並以簡體字稱呼「民眾党」，指「學姊」整篇文章在罵陳菊，自己在下面留言怎麼可能變成讚美？順著語意脈絡就是嘲笑陳菊身材，不然下面留言怎麼會跟著嘲笑？PTT上還有柯粉因此被水桶。

陳嘉行認為，「民眾党」這次提名人一堆有案底的，有妨害自由、酒駕與擄人燒陰毛，還有在中國詐騙集團公司工作，回台灣還能當「民眾党」發言人的，「學姊」沒有案底，在「民眾党」內根本難得一見的清流，所以更該謹言慎行。

陳嘉行強調，今天不看陳菊是監察院長的身份，她就是長輩、也是女性，同樣身為女性，卻拿外貌、體重嘲笑陳菊，非常不厚道。所以她們兩位是不是要告訴民眾，以後女性長輩身材胖胖的，看到「民眾党」都要敬而遠之，免得人前笑著握手，轉過頭就嘲笑長輩胖、體重很重。

陳嘉行建議，她們不要學「民眾党」主席、台北市長柯文哲硬拗，柯講過：「陳菊是胖的韓國瑜」，但他說胖是形容詞所以不道歉，但「歧視用詞幾乎都是形容詞啊，不然怎麼歧視？！我認為只要誠心道歉，說自己玩笑開過頭就好，以陳菊的高度根本不會跟她們兩位計較」。

陳嘉行說，陳菊是6月10日生，「學姊」跟花媽（指陳菊）一樣，但花媽在學姊這個年紀被國民黨政府抓去坐黑牢、拘禁、刑求以及死刑。花媽是讓當權者國民黨冒汗，「學姊」則是替當權者柯文者擦汗，格局天差地遠，「學姊」在政治上無法論述對國家也沒有建樹，結果一開口就是嘲笑同樣是女性的政治人物。

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