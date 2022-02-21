李眉蓁發文挺黃郁婷 李雨蓁揪錯：滑冰不是滑雪

李雨蓁（圖）提醒李眉蓁臉書錯誤，黃郁婷是滑冰選手、不是滑雪。（資料照）

2022/02/21 12:33

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高市議員李眉蓁發文聲援冬奧國手黃郁婷，卻被抓出內文有誤，台灣基進組織部主任李雨蓁糾正黃郁婷是滑冰選手、不是滑雪！大酸論文抄襲者、項目應該不可能抄錯才對。

李眉蓁透過臉書指出，體育歸體育，政治歸政治，沒有人要為自己認同道歉，黃郁婷（後來刪除滑冰兩字）出征冬奧，蔡政府前幾天才剛關懷並替國手加油，怎麼現在翻臉不認人搞清算？

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她引述蔡英文總統曾說「我當總統一天，沒人需要為他的認同而道歉」微粒，更何況選手之間互換球衣的友好互動，就被上綱上線到意識形態層面，實在太誇張！

李眉蓁批評蔡政府無能處理兩岸關係，導致威脅與衝突日益提升，卻只敢把情緒發洩到無辜的選手身上，把政治的觸手伸進體育，只會對台灣體壇的發展帶來壞處！

李雨蓁質疑李眉蓁是真心想聲援嗎？根本在幫倒忙吧？連比賽項目都可搞錯，是滑冰、不是滑雪。

她開酸對於論文抄襲的人來說，項目應該不可能抄錯才對，看來是真的搞錯了，真可惜，火上加油啊，認真一點好嗎、議員。

基進新聞部副主任陳子瑜更點出一篇文中五個搞笑錯誤，直呼真是厲害，搞笑一：黃郁婷是滑冰選手，不是滑雪選手；搞笑二：蔡英文和蘇貞昌是慰問所有參與冬奧的選手，就事論事，何來翻臉不認人？

搞笑三：趙少康自己都曾說黃郁婷穿中國隊服「傷害台灣人感情」、「政治跟體育分不開」，李眉蓁說政治歸政治、體育歸體育，是在打臉趙少康？

搞笑四：黃郁婷在關粉專前都還在嗆不同意見的網友，什麼時候有道歉了？想引用蔡英文的話也先看清楚脈絡吧？

搞笑五：李眉蓁批評蔡政府上綱上線，結果自己把中國隊服事件扯到蔡政府無能處理兩岸關係，這才叫上綱上線吧？越南選手穿中國隊服上傳影片，一樣也會被自家人質疑的好嗎？

她建議李眉蓁要找聲量，先做好基本功課。

高市左楠區議員擬參選人黃偵琳強調，台灣人的國家認同就是政治，從來沒有「體育歸體育，政治歸政治」，甚至有時候連午餐吃什麼、都是政治問題，因為對我們來說，生活無處不政治。

她認為李眉蓁身為一個政治人物、一位民意代表，先不論最基本的政治素養都沒有，甚至要嘴之前功課也沒做好。要幫黃郁婷說話前，好歹了解一下人家是競速滑冰選手，不是滑雪選手，能不能拿起抄論文的精神，把資訊抄對抄滿再來發表言論，否則不過也只是在蹭黃郁婷事件罷了。（15:51更新）

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