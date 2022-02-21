轟柯228一日北高淪民眾黨造勢 林穎孟要求撤50萬補助

北市議員林穎孟認為，柯文哲濫用市政資源為政黨造勢，不惜左手「柯市長」撥資源給「柯主席」，怒批為選舉無所不用其極，要求台北市體育局應立即撤銷50萬補助款。 （資料照）

2022/02/21 12:22

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲將於2月27日再次一日騎乘自行車自台北至高雄，此也將為柯任內最後一次「一日北高」活動；對此，北市議員林穎孟認為，柯文哲濫用市政資源為政黨造勢，不惜左手「柯市長」撥資源給「柯主席」，怒批為選舉無所不用其極，要求台北市體育局應立即撤銷50萬補助款。

柯文哲於上週末於遠至花東冒著寒風冷雨「練騎」，為任內最後一次的「一日雙城」暖身，預計於2月27日清晨自台北市關渡宮騎自行車出發，目的地至高雄市大義國中，全程約365公里。

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林穎孟指出，往年柯文哲總於228前夕舉辦一日北高，稱要推廣自行車、用汗水代替淚水紀念228，但去年卻是花市府公關媒體經費做個人行銷，且直播成效極差，今年則為躲避市政監督，不敢直接編列市府媒體公關費而改走巧門，強調當天局處長陪騎都是「假日自發、不是加班」，民眾黨更公開表示參選提名人陪騎，宣揚民眾黨「理念」。

林穎孟直批，柯文哲早年利用台北市體育總會自由車協會舉辦一日北高，逃避228紀念日，今年竟為選舉，直接將協會變成民眾黨「白手套」，濫用市政資源進行自身政黨造勢。

林穎孟稱，近期民眾黨立委蔡壁如宣示創立民眾黨「理念」就是為讓柯文哲進總統府，而整個黨為宣揚此「理念」，不惜左手以「柯市長」資源撥給右手「柯主席」，呼籲北市府無須跟著向下沈淪、市府公帑更不該被濫用，要求體育局應立即撤銷「2022北高挑戰行50萬元補助案」。

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