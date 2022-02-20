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    英相強森稱烏克蘭危機恐衝擊台灣 外交部：攜手強化民主聯盟

    英國首相強森在慕尼黑安全會議呼籲西方團結支援烏克蘭。（歐新社）

    英國首相強森在慕尼黑安全會議呼籲西方團結支援烏克蘭。（歐新社）

    2022/02/20 18:34

    〔記者呂伊萱／台北報導〕英國首相強森（Boris Johnson）週六（19日）表示，如果西方國家對烏克蘭的困境不聞不問，勢必會對台灣等東亞地區造成不良影響。外交部今天（20日）感謝強森在憂慮烏克蘭緊張局勢當下，仍警醒世人莫忘持續關切台海和平。我國將持續與英國等理念相近國家及夥伴，攜手強化全球民主聯盟的韌性與支持民主發展，維護印太和平穩定、繁榮及永續發展。

    強森19日在慕尼黑安全會議演說中，呼籲全球關注烏克蘭情勢，並指出如果西方忽視烏克蘭，包括台灣在內的東亞國家將接收到「侵略行為可以得到回報，且或許正確」的訊息。

    外交部副發言人崔靜麟今表示，外交部對英國政府尤其強森首相秉持一貫堅定立場，在憂慮烏克蘭緊張局勢當下，仍警醒世人莫忘持續關切台海的和平穩定，表達誠摯感謝。強森首相是提醒全球不僅要密切關注俄羅斯軍隊集結在烏克蘭邊境的動態，也必須同步關切中國有無任何的冒進行動。

    崔靜麟指出，從中國軍機2021年侵擾我國鄰近空域近千架次等舉動，清楚看出中國侵犯台灣的意圖始終存在。英國政府去年擔任G7主席國期間，促成與會國三度強調台海和平穩定的重要性。此外，今年2月16日英澳元首峰會聯合聲明也再次提及，充分顯示英國政府對台海和平穩定的重視及關切。

    崔靜麟強調，台英關係密切友好，英國支持台灣有意義參與國際組織，關切台海安全局勢，並呼籲以和平方式解決兩岸分歧。我國作為印太地區負責任的成員，將持續與包括英國的G7會員國及歐盟等理念相近國家及夥伴，攜手強化全球民主聯盟的韌性與支持民主發展，共同維護印太地區的和平、穩定、繁榮及永續發展。

    外交部長吳釗燮2月17日接受英國獨立電視新聞台（ITV News）專訪時曾表示，中俄正在全世界擴張影響力，中國是否會支持俄羅斯對烏克蘭的軍事行動，或俄羅斯是否會協助中國武力犯台，甚且中國是否利用東歐的危機進犯台灣，我國都時時密切注意，也會做好防衛準備。

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