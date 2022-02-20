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    首頁　>　政治

    彰化北斗鎮長解職前鎮長妻代理？ 她呼聲最高

    彰化縣北斗鎮長李玄在因案將被停職，縣府指派代理人選傳聞是李玄在的妻子前鎮長楊麗香，就慣例其實由參議代理最有可能發生，參議又有曾代理經驗的前行政處長王玟升呼聲頗高。（記者張聰秋攝）

    彰化縣北斗鎮長李玄在因案將被停職，縣府指派代理人選傳聞是李玄在的妻子前鎮長楊麗香，就慣例其實由參議代理最有可能發生，參議又有曾代理經驗的前行政處長王玟升呼聲頗高。（記者張聰秋攝）

    2022/02/20 18:28

    〔記者張聰秋／彰化報導〕國民黨籍北斗鎮長李玄在因涉圖利罪官司，遭判有期徒刑1年10月，褫奪公權2年，縣府將在收到法院判決書後讓李玄在停職，同時指派代理鎮長，由誰來代理引發熱議，地方傳聞，李玄在的妻子、無黨籍前鎮長楊麗香將代理，不過，依照慣例，縣府參議代理的機率最高。

    彰化縣8位參議，王玟升、林淑連、阮順寧、陳君瑞、陳金哲、曾金來、陳詔慶、柯呈枋，一直以來鄉鎮市長因案遭解職或停職，由縣府指派代理人選，縣長大都會指派參議代理，陳君瑞、曾金來、王玟升都有過代理鄉長或鎮長經驗。

    依照地方制度法規定，縣長指派代理鄉鎮長人選，條件不一定要具備正式公務人員任用的資格，北斗鎮地方派系複雜，指派李玄在妻子代理鎮長恐落人口實，不符合王惠美行事風格，前伸港鄉長曾煥彰因案遭收押期間，代理人也非曾煥彰的兒子，而是指派參議曾金來代理。

    循慣例要讓公所無縫接軋正常運作，指派有代理經驗的參議，沒有政治人情包袱，最為可能，目前參議人選之中，又以曾任行政處長、縣府秘書等職去年6月轉任參議的王玟升呼聲最高。

    現任參議陳金哲兼任代理計畫處長、曾金來代理大城鄉長，柯呈枋忙青年發展處籌備業務，8人當中的這3人，再外派代理鎮長的機會不高，剩下有代理鄉鎮長歷練就屬王玟升、陳君瑞兩人，還有3人林淑連、阮順寧、陳詔慶未曾代理過鄉鎮長。

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