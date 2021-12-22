重陽敬老金覆議案被否決 苗博雅批柯文哲只會佔便宜和背刺

苗博雅批評，自己從頭到尾，都因理念支持柯市府不發放敬老金，但柯文哲卻盡是佔便宜和背刺。（資料照）

2021/12/22 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議會今天表決駁回台北市政府提出的「台北市重陽節禮金致送自治條例」覆議案。對此，支持市府覆議的台北市議員苗博雅批評，自己從頭到尾都因理念支持柯市府不發放敬老金，柯文哲卻盡是佔便宜和背刺。

苗博雅在臉書發文說，恢復敬老金發放，主要的力量當然是來自藍綠黨團，但柯文哲應該思考一下，明明不少議員對於敬老金有疑慮，為什麼願意公開表態支持市府的議員，始終只有他們政團的幾位。

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苗博雅說，從一開始他們少數幾位跳出來公開支持柯市府政策的議員，就被狂柯粉嫌不夠力，對此，她不禁抱怨，「兩次投票都無條件支持市府，期間還多拉了3-4票，投票結束還要繼續被情緒勒索，說怎麼沒有罵死民進黨。」

苗博雅指出，敬老金方面，民進黨版和國民黨版有明顯的不同，國民黨版強制公定價1500；民進黨版則是交由市府自行訂定金額級距，但狂柯粉還是堅持兩黨一樣爛，一定都要罵到爆才對。

苗博雅直言，「支持市府，老人票跑光，還要被狂柯粉嫌，被情緒勒索。支持市府好處在哪裡？沒有。就是自己的理念而已。那在藍綠黨紀伺候之下，誰會選擇公開支持市府？數來數去，還不就我們這幾個。」

苗博雅批評柯文哲，凡事只想到自己，有功都是自己好，成本都是別人負擔，「別人支持你是應該、別人被你罵是活該、沒有押身家挺你就是不該；而你對別人呢？盡是佔便宜和背刺。行事作風如此，你就很難拉到需要的票數。」

苗博雅說，批藍打綠，狂打兩黨一樣爛，是很清高、很吸引選票沒錯，但每個政治工作者都要想清楚，「我們從政是為了成事，還是為了突顯自己很清高？」

苗博雅質疑，「當你把所有人都狠狠羞辱過一遍，請問，在表決的時候，誰會頂著黨紀和選票的壓力來支持你的理念？把所有人都踩在腳下，把自己塑造成悲情領袖，這沒辦法成事，反而是把想成的事，變成塑造悲情英雄的籌碼了。」

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