籲國民黨開除侯友宜、盧秀燕 劉家昌怒批：朱立倫帶了一群漢奸

劉家昌認為，國民黨應該開除侯友宜和盧秀燕。（資料照）

2021/12/22 22:39

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨在1218四大公投慘敗，資深音樂人劉家昌在臉書對國民黨及黨主席朱立倫開砲，認為國民黨應該開除在這次公投中划水的台中市長盧秀燕及新北市長侯友宜。

劉家昌在臉書發文說，曾經他也以身為中華民國國民為傲，現在卻過得相當鬱悶，原本民意占優勢的公投，被國民黨操作成藍綠對決，而在最後關頭，黨內同志侯友宜又向奄奄一息的國民黨踹了一腳，但他也坦承，「我響應了他（侯），沒去投票。」

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劉家昌直言，侯友宜害國民黨輸得一敗塗地，就是叛徒。他點出，侯友宜的政治生涯是朱立倫提拔，但侯友宜認為國民黨民調太低，只想討好中間選民，對此，劉家昌也質疑，「誰會接受這種不忠不義的人？最可惡的，大敗之後，他呼籲大家要團結，這是什麼人格？」

劉家昌話鋒一轉，將砲口轉向朱立倫，他認為，朱立倫強調「不找戰犯」，是一種賞罰不分的行為，「一個賞罰不分的領導人。沒有是非，算個男人嗎？你帶了一群漢奸，誰會跟你做戰友，將來再被你們出賣。」

劉家昌認為，朱立倫應該開除為了私利不顧黨國的侯友宜和盧秀燕，「會讓泛藍的，振奮起來的，看到希望。戰友才會回來，回來的人絕對比他們兩個多。如果你繼續帶一遍（片）散沙的漢奸同志打混，2022不必選了。」

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