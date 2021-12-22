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    藍營批總預算逕付二讀違憲 綠委還原前因後果：一群哭鬧的巨嬰！

    111年度中央政府總預算案公務預算部分逕付二讀，引發國民黨不滿，立委林俊憲痛斥「巨嬰」。（資料照）

    111年度中央政府總預算案公務預算部分逕付二讀，引發國民黨不滿，立委林俊憲痛斥「巨嬰」。（資料照）

    2021/12/22 23:04

    〔即時新聞／綜合報導〕立法院院會21日表決通過民進黨團變更議程動議，將111年度中央政府總預算案公務預算部分逕付二讀，引發包括國民黨在內等在野黨不滿。對此，民進黨立委林俊憲今（22日）晚表示，藍營先前不好好審預算，等逕付二讀才吵著要審，直言「國家不會為一群哭鬧的巨嬰空轉」。

    林俊憲今晚在臉書發文表示，由於國民黨遲遲不願好好審查預算，為了避免在明年財政年度來臨前繼續空轉下去，週二院會將預算案逕付二讀，「不過始作俑者的國民黨卻捉賊喊抓賊，說這是剝奪他們審查的權利，還說下週又想審預算了，我倒想問他們，這個會期已經快結束了，審不完的原因是什麼？」

    林俊憲也還原前因後果，指今年11月29日的交通委員會，多位立委當天一早9點就到了會議室，「在場除了我和幾位民進黨的同事，國民黨、民眾黨的委員也都在，大家都已經準備好要審查觀光局、公路總局的預算，結果國民黨團突然發出指示要集體杯葛，理由居然是公投，就連國民黨委員也很錯愕，他們想必事前沒有收到通知，否則怎會出席？於是觀光局、公路總局的預算就一直擱置至今。」

    林俊憲接著說，「我之所以印象那麼深，就是因為實在太突然，大家都坐下來開始討論了，一通電話來說不審就不審，直接當場休息解散，這樣把預算審查當兒戲，連自己黨籍的立委都不清楚怎麼回事，黨中央胡亂倉促下令就影響國會運作，國民黨還要跟我說重視程序嗎？還是所謂的『失去才懂珍惜』呢？」

    林俊憲解釋，「逕付二讀以後並不代表預算就此通過，後續還有全院的朝野協商，我們也願意和其他真正有心審查預算的在野黨們合作監督政府施政。」他也呼籲，「當初自己丟掉監督權利的國民黨，請別再像個玩具被沒收的嬰兒一樣哭鬧，國家不會為了你們停止運轉，你們不工作，我們其他人也管不著你們，不要再扯後腿就好。」

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