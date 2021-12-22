公投落敗後國民黨首場中常會 朱立倫道歉、無人被究責

國民黨今舉行4大公投落敗後的首場中常會，國民黨主席朱立倫在中常會上表達歉意。（資料照）

2021/12/22 17:01

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨今舉行4大公投落敗後的首場中常會，國民黨主席朱立倫在中常會上表達歉意，認為這次公投是藍綠基本盤，國民黨得票還是低於民進黨，要深自檢討，多位中常委發言則以台中第二選區立委補選將屆，鞏固領導中心，也有常委幫新北市長侯友宜講話，朱當下也幫侯緩頰，最後沒人被究責。

朱立倫今下午主持中常會，對於1218公投結果，朱感謝中常委及所有基層同志，以及黨籍民代與地方首長的努力，他也對公投結果表達最大的歉意。

請繼續往下閱讀...

朱立倫指出，這是台灣第一次把公投跟大選分開，導致投票率低落，投票的結果也顯示，幾乎都是藍綠基本盤出來，但國民黨得票還是低於民進黨，也要深自檢討。

對於外界評論國民黨只推2個公投，卻喊出「4個都同意」是戰略錯誤，據與會者轉述，朱立倫分析，民眾最支持的公投案是「公投綁大選」，最不支持的「重啟核四」，但相差不大，顯示民眾進場投票後幾乎都是投4個同意或4個不同意，到底2個還是4個同意策略哪個好，沒有明顯差距。

據轉述，今下午中常會上有10位中常委發言，其中有7位常委提到要鞏固領導中心。有人提到，之後還有很多挑戰，要團結在領導中心下才能腳步一致。也有中常委表示，「刪Q案」通過後，也沒看到民進黨內有炮火對黨中央，而是整兵面對下一戰，沒有檢討誰。

也有中常委發言表示，這次公投結果「贏就是贏輸就是輸」，希望黨中央接下來開誠佈公，趕快針對2022、2024選舉，跟縣市長、議員等好好談談，這位常委也說，這次公投縣市長有人出力，有人沒出力，民進黨是團結的，但國民黨呢？

一位中常委則爲侯友宜講話，強調有些嫌惡設施讓有些地方首長無法表態，真的說不出來，應該要給予體諒，如同侯對核四較難做表態，不該抓戰犯，朱立倫當下也爲侯緩頰，認為每個人對公投有自己的想法，都有努力。

對於外界有些要朱立倫辭職下台的聲音，國民黨中常委林金結今受訪時說，面對中二選區補選不到20天，主席運籌帷幄才是當務之急的工作，而非請辭，要請辭的說法「聽聽就好」。

國民黨中常會中也提及台中第二選區立委補選和無黨籍立委林昶佐罷免案議題，據轉述，朱稱他已在公投前和公投隔天去和顏家深談，也多次打電話給台中市長盧秀燕，拜託盧全力擔任國民黨候選人顏寬恒的輔選大任，在地系統也會幫忙催票，與顏做完整搭配。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法