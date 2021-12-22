藍營讚林姿妙親民、營養午餐免錢 在野議員有異見

宜蘭縣長林姿妙。（記者蔡昀容攝）

2021/12/22 16:33

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙上任3週年，在宜蘭縣議會，有議員覺得，林姿妙相當親民，營養午餐、讀冊免錢政策很好；也有議員認為，這3年來的重大政績，不是前朝留下來的，就是中央既定的規劃，林姿妙沒有自己的長遠規劃藍圖。

宜蘭縣議會國民黨團發言人林岳賢表示，林姿妙每天早上6、7點出門，晚上10點、11點才休息，能跑的行程都盡量跑到，一天當兩天用，勤政愛民；教育是百年大計，每個父母都希望孩子得到好教育，林姿妙上任後，推營養午餐免錢、讀冊免錢政策，讓家長減輕負擔，有餘力把其他錢用於加強孩子的課外教學，深受好評，期許縣長按既有步調，穩紮穩打，堅持下去。

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縣議會民進黨團總召陳俊宇則持不同看法，宜蘭的縣政規劃和目標，應利於縣政發展和永續經營，根據今年審計報告，縣府開源節流出問題，社會福利支出過多，排擠到建設經費；林姿妙引以為傲的營養午餐免費政策，每年斥資2億多，但許多議員接到家長陳情，孩子在校吃不好，明顯營養不良，上個月還發生86名師生食物中毒事件，花大筆經費卻沒人嚴格把關，「吃免錢比要花錢的還糟」，縣府螺絲真的鬆了。

陳俊宇指出，林姿妙常說，要用羅東經驗來經營宜蘭縣，但「羅東經驗就是花錢經驗」，縣府是有背債的，不能亂花錢，應該調整方向；兩億多的營養午餐預算，若作為地方配合款，向中央爭取補助，能爭取到數十億元的建設，「為什麼林姿妙不做改變，讓宜蘭縣脫胎換骨？」

陳俊宇表示，這3年來的重大工程，例如鐵路高架、高鐵延伸宜蘭、台二庚線等，都是中央既定要做的工程，並非宜蘭縣政府的規劃藍圖，林姿妙只是「舉香對拜」；另，不少案子都是前朝爭取規劃，卻被林姿妙收作政績，例如宜蘭橋、宜蘭科學園區開放量產、宜蘭及羅東轉運站改建等，被外界評論「割稻仔尾」，還有人形容「盜取穀包」。陳直言，林姿妙欠缺自己的長遠規劃藍圖，宜蘭未來若在台灣失去競爭力，年輕人只會往外縣市流，留不住人才。

縣議會在野問政聯盟總召陳福山肯定林姿妙的親民及人和，但「不能只著重親民，宜蘭的未來卡要緊」，過去曾有縣長提出文化立縣、環保立縣等施政重要目標，這是林姿妙團隊所欠缺的；而林姿妙進駐縣府3年，已熟悉宜蘭縣政，中央也宣布許多重大工程，縣府應就交通、文化、教育等面向提出長遠規劃。

陳福山認為，以高鐵來說，縣府應做好基礎建設和交通規劃，不然未來高鐵來了，交通塞爆；教育政策不是免錢「吃粗飽」就好，後面的學校基礎建設、教育政策、軟硬體資源都需要強力注入。

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