公投結果鼓勵低迷地方選情 宜蘭綠營掃街謝票

宜蘭市長江聰淵（右）、立委陳歐珀（中）與民進黨宜蘭縣黨部主委陳俊宇（左）今攜手在縣內掃街、謝票。（民進黨宜蘭縣黨部提供）

2021/12/19 12:55

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕公投結果出爐，宜蘭縣民進黨主張的「四個不同意」，獲得全面勝利，重啟核四不同意票比例更高達62.82％，排名全國第2；今宜蘭市長江聰淵與立委陳歐珀攜手在縣內掃街、謝票；有綠營人士分析，這次公投結果，能鼓勵低迷的地方選情；宜蘭縣長林姿妙則認為，公投是公投，縣府團隊都很用心地推動縣政，相信鄉親都有看到。

這次公投選舉，被外界視為明年地方大選的前哨戰，民進黨主張的「四個不同意」，在宜蘭開出漂亮成績單，4項議題不同意票均多於同意票；江聰淵、陳歐珀與宜蘭縣黨部主委陳俊宇，今搭上戰車，前往宜縣各鄉鎮掃街、謝票，感謝縣民用選票支持政府推動政策的路線，帶給台灣勇敢向前的力量。

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有綠營人士分析，民進黨在明年的地方大選，目前選情仍然低迷，這次公投，對民進黨低迷的選情，是一種鼓勵，未來只要配合好政府的政策，就能延續公投勝選的勢頭。

綠營人士說，只要林姿妙繼續配合國民黨的政策，就有可能失敗，這也是民進黨的機會，例如過去林姿妙與中國簽合作MOU、找林瑞陽當觀光大使，都是失敗的，且這次公投林姿妙的主張，只要跟國民黨一樣都是輸的，只有核四贏。

已表態爭取民進黨宜蘭縣長提名的江聰淵也坦言，這次公投結果，確實超乎預期，從來沒想過，會開出這麼漂亮的成績單，等於為地方大選打了一劑強心針。

他說，未來會用宜蘭的民主力量，支援立委林昶佐的罷免案，以及台中中二區的立委補選，明年1月縣長提名作業完成後，到時的縣長候選人，也會與黨部開始布局議員與鄉鎮市長選舉，組成宜蘭最強團隊，盼讓明年地方大選，開出好成績。

林姿妙說，對於公投結果，她尊重民意，至於是否會影響地方大選，她認為，公投是公投，縣府團隊都很用心地推動縣政，相信鄉親都有看到。

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