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    敬老金覆議案失敗北市府將向政院提函告條例無效 藍酸：拖時間不會成功

    台北市議會今進行「重陽節禮金致送自治條例」覆議案表決；國民黨團書記長王欣儀表示，市府將向行政院申請函告無效只是在拖延時間、按法令不會成功。 （記者鄭名翔攝）

    台北市議會今進行「重陽節禮金致送自治條例」覆議案表決；國民黨團書記長王欣儀表示，市府將向行政院申請函告無效只是在拖延時間、按法令不會成功。 （記者鄭名翔攝）

    2021/12/22 17:23

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市議會今進行「重陽節禮金致送自治條例」覆議案表決，最終在藍綠黨團發出甲級動員令下，強勢否決北市府提出的覆議案；國民黨團書記長王欣儀表示，此次要求黨籍議員以自拍影片佐證並未跑票，仍屬無記名，對於市長柯文哲指控違法反批「不要亂講話」，並對於市府將向行政院聲請函告無效，認為只是在拖延時間、按法令不會成功。

    台北市議會今進行「重陽節禮金致送自治條例」覆議案表決，國民黨與民進黨團均發出甲級動員令，國民黨團更要求每名議員須自行錄下投票影片回傳，避免跑票 ；而經過不記名投票結果顯示，共48人贊成維持恢復發放敬老金、7人反對、5人棄權，經議長陳錦祥裁示北市府覆議案失敗。

    王欣儀會後受訪指出，此次投票結果較上次多出7張反對票，代表某些人做出不同不同決定，這也是為何國民黨要求自拍影片佐證，以防萬一覆議案有變化，即可向外界自清，證明跑票的決非國民黨議員。倘若查出有黨籍議員跑票，仍會依黨團共識決議予以黨紀處分。

    對於柯文哲批國民黨此舉是違反覆議案規定不記名投票規定；王欣儀駁斥稱，全程就是採無記名投票、表決器上也並未顯示名字，至於拍影片做紀錄屬於個人自由行為，並無違法，「請市長不要亂講話」。

    而北市府態度堅決表示，若覆議案未過將以違憲之虞向行政院聲請函告無效；王欣儀強調，北市府屢稱議員不得要求增加預算，但此為法規案而非預算案，怒批柯文哲勿混淆視聽、拖延時間，行政院最終仍會按法律執行，函告無效不會成功。

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